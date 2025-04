Hablan los padres de la bebé golpeada y amenazada en la "guardería de los horrores": "Mi niña cambió. Era muy alegre y ahora tiene tristeza en sus ojos"

"Tenemos el corazón apretado". Los padres de la niña que ha sido golpeada y amenazada por una trabajadora en la "guardería de los horrores" en Torrejón de Ardoz están dolidos y tristes tras conocer los horrores a los que era sometida su bebé en el centro al que la llevaban durante el día.

Ambos se enteraron de lo que estaba sufriendo su hija de un año y nueve meses por un vídeo que grabaron las jóvenes que estaban haciendo prácticas en el centro. "Doy gracias a dios porque esta persona grabara este vídeo. Solo dios sabe qué iba a pasar después y por eso lo permitió", ha señalado la madre a laSexta.

El padre de la niña ha relatado cómo fue el momento en el que las jóvenes les contaron lo que pasaba. "Me dijeron "no tenemos cómo comentarte, quiero que veas las imágenes"", ha asegurado. De esta manera, ambos han agradecido que se pusieran en contacto con ellos y han insistido en que "en tan solo tres días vieron el desastre que ocurría y tuvieron el valor de grabarlo y enseñarlo".

"No sé cuánto tiempo lleva sufriéndolo"

A raíz de este vídeo que ha salido a la luz, se puede ver cómo la empleada agarra del cuello y golpea a una niña de un año y medio para terminar introduciéndole la cuchara en la boca con violencia.

"¿Lo escupes? Te lo vuelvo a meter, no me escupas la comida, traga, ¡que te tragues la comida!", le grita a la niña, llegando a empujarla y golpearle la cabeza contra la pared. Todo sucedió delante del resto de trabajadores y de la directora del centro, que no hicieron nada para evitarlo.

Los padres se muestran dolidos por lo que ha ocurrido. "Tenemos el corazón apretado con tantas cosas feas que hemos visto y las que nos estamos imaginando, que es peor", ha reconocido la madre a laSexta.

Además, ha asegurado que su niña es un "bebé muy fuerte" porque, dice, no cree que esto sea cosa ni de tres días ni de una semana e insiste en que "no sé cuánto tiempo lleva sufriendo esto". "La niña cambió. Mi niña era muy alegre y ahora tenía tristeza en sus ojos", ha señalado la madre mientras se aguantaba las ganas de llorar.

Los padres de la niña golpeada y amenazada han interpuesto una denuncia contra la trabajadora y han pedido que "esa persona no debe de tener nunca a niños alrededor de ella". El resto de padres han presentado otra demanda de manera conjunta para que estos hechos tengan consecuencias.

La Policía ha detenido a cuatro trabajadoras

Fuentes policiales han indicado a laSexta que han detenido a cuatro trabajadoras de "la guardería de los horrores". Este jueves por la tarde se detuvo a la cuidadora que golpeó y amenazó a un bebé en el centro por un delito contra la integridad moral. Las otras tres trabajadoras han sido detenidas este viernes: una acusada de un delito contra la integridad moral y las otras dos por omisión del deber de perseguir delitos.

Por otro lado, la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid ha abierto un expediente para recabar información sobre lo ocurrido en la "guardería de los horrores" y determinar las medidas a adoptar desde la Consejería de Educación.

Paralelamente, el Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE) de la Dirección de Área Territorial Este se ha puesto a disposición de las familias usuarias de esta escuela.