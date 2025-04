La Policía detiene a cuatro trabajadoras de la "guardería de los horrores" de Torrejón de Ardoz

La Policía ha detenido a cuatro trabajadoras de "la guardería de los horrores" de Torrejón de Ardoz. Fuentes policiales indican a laSexta que este jueves por la tarde se detuvo a la cuidadora que golpeó y amenazó a un bebé en el centro por un delito contra la integridad moral. Las otras tres trabajadoras han sido detenidas este viernes: una acusada de un delito contra la integridad moral y las otras dos por omisión del deber de perseguir delitos.

Por otro lado, la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid ha abierto un expediente para recabar información sobre lo ocurrido en la "guardería de los horrores" de Torrejón de Ardoz y determinar las medidas a adoptar desde la Consejería de Educación.

Paralelamente, según ha podido saber laSexta el Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE) de la Dirección de Área Territorial Este se ha puesto a disposición de las familias usuarias de esta escuela.

Los malos tratos de la trabajadora de esta guardería, que ya investiga la Policía, se conocieron al salir a la luz un vídeo en el que se le ve a la empleada agarrando del cuello y golpeando a una niña de un año y medio para terminar introduciéndole la cuchara en la boca con violencia.

"¿Lo escupes? Te lo vuelvo a meter, no me escupas la comida, traga, ¡que te tragues la comida!", le grita a la niña, llegando a empujarla y golpearle la cabeza contra la pared. Todo sucedió delante del resto de trabajadores y de la directora del centro, que no hicieron nada para evitarlo.

Las horribles imágenes han despertado la preocupación de los padres de los menores, que no daban crédito de los hechos. Leidy, la madre de la menor agredida, ya ha presentado una denuncia contra la cuidadora, y el resto de padres han presentado otra demanda de manera conjunta para que estos hechos tengan consecuencias.

Por su parte, la empleada ha justificado su actuación y ha explicado en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 que no siempre actúa así, y que "depende de las circunstancias".