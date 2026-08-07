¿Qué podemos y qué no debemos hacer ante el eclipse? Belén Samper comparte varios consejos

La meteoróloga de laSexta explica en Más Vale Tarde qué tipos de eclipses solares existen y, además, comparte varios consejos para evitar que este afecte a nuestra visión.

Quedan tan solo cinco días para poder ver en nuestro país un eclipse solar total. Como señala Belén Samper, aunque este año en España será total, "en 2028 tendremos un eclipse anular".

El primero, como explica, "se produce cuando la luna, en su órbita, se encuentra más cerca y eso hace que su tamaño aparente se parezca al del sol y lo pueda tapar por completo". En cuanto al anular, la luna se encuentra más lejos y, por ese motivo, tiene un tamaño más pequeño y no acaba de cubrir de todo el sol. Esto hace que se vea un anillo que hace que no sea del todo de noche.

Precauciones para ver el eclipse

Para poder ver el eclipse, hay que tener una serie de precauciones que van más allá de verlo utilizando unas gafas homologadas. Si queremos hacer una foto de este, la meteoróloga de laSexta indica que si miramos a través del objetivo "ahí es cuando nos podemos acabar quemando la retina".

Esto hace que sea necesario seguir aplicando los filtros homologados tanto en cámaras como en móviles y telescopios. Marina Valdés, además, señala que no nos debemos quitar nunca las gafas, ni para hacer una fotografía o grabarlo. Samper indica que los telescopios entrañan "un peligro mayor". "Los rayos de sol se concentran como si fuese una lupa, afectando a nuestra visión quemando, directamente, la retina", expone.

Si queremos hacer una foto durante el eclipse y solo tenemos un teléfono móvil y unas gafas, aunque no sea lo ideal, deberíamos poner las gafas en la lente de la cámara cubriéndola por completo. Entonces, enfocaremos al cielo y podremos capturar el eclipse. En ese momento, es muy importante no mirar al cielo sino la pantalla del teléfono ya que nuestros ojos no están protegidos.

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