12 de agosto
La misión casi imposible de encontrar gafas para ver el eclipse: "He llamado a varias ópticas y no había ninguna"
Los detalles Las gafas son imprescindibles para poder mirar este eclipse y se están convirtiendo en un artículo muy difícil de encontrar. "Esta mañana hemos comprado otras mil porque veíamos que nos quedábamos sin ellas", asegura el dueño de una óptica.
Quedan tan solo seis días para el eclipse solar y la gente está desesperada buscando gafas para ver este fenómeno, que se podrá observar este miércoles 12 de agosto.
Las gafas son imprescindibles para poder mirar este eclipse y se están convirtiendo en un artículo muy difícil de encontrar. Ya se han agotado en muchos sitios y, en algunos donde aún hay, el precio ha subido.
Conseguirlas está siendo todo un reto. "He llamado a varias ópticas, no había ninguna ya, tampoco tenían los vendedores de la ONCE y esta es la última opción y las he encontrado", nos cuenta un ciudadano.
Muchos son los que andan en busca y captura de estas gafas, apurando porque ya queda menos de una semana para ver el eclipse y el stock comienza a reducirse. En la óptica Elías Visión, la venta está siendo todo un éxito: "Ha sido algo tremendo, algo inesperado, la verdad", confiesa su dueño, Miquel Elías. Tanto que están teniendo que reponer de forma constante.
"Esta mañana hemos comprado otras mil porque veíamos que nos quedábamos sin ellas", añade Elías. En otros establecimientos, incluso, no han llegado ni a poder encargarlas: "Miré para pedirlas y estaba todo agotado. Y llevamos como tres días en los que cada minuto entra gente preguntando por las gafas".
Si buscamos en Internet, el precio por un pack de 12 asciende ya a más de 15 euros, pero hay que tener cuidado porque ya no llegaría antes de la fecha del eclipse. Hay también a quienes se les ha subido algo más de precio: unos 20 euros cada una.
Y aunque en algunos comercios ya han colgado el cartel de agotado, no nos alarmemos, que en otros sigue habiendo disponibilidad para observar el eclipse con seguridad.
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