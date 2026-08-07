Afra Blanco, indignada con el cartel machista de una peña de Sagunto: "¿Dónde están Hazte Oír? ¿Aquí no se ofenden sentimientos?"

Una peña taurina, bautizada como 'Un forat es un forat', ha utilizado un cartel en el que se puede ver la ilustración de una mujer siendo agredida sexualmente por un toro.

Polémica en las fiestas de Sagunto, en Valencia. La peña taurina, 'Un forat es un forat' ('un agujero es un agujero'), ha sido señalada por el cartel que utilizan. En el mismo se puede ver una ilustración de una mujer siendo agredida sexualmente por un toro. El cartel también incluye la frase "Pa' una noche está bien". Comenzó a utilizarse en el año 2007.

Elisa Beni expone que "más grave del cartel es que hay hombres que les hace gracia porque piensan eso". "El cartel es ofensivo, denigrante, de mal gusto", añade el abogado Juan Manuel Medina. "Ellos también tienen 'forat', ahí es donde tendría que haber acabado el cartel", añade la periodista.

"Una vez más se utiliza la violación y a la mujer como objeto de ataque, de denigrarnos y de deshumanizarnos, y de normalizar una violencia que solo nosotras sufrimos", expone Afra Blanco. La sindicalista se pregunta dónde están 'Hazte Oír' o 'Abogados Cristianos' ante este tipo de carteles.

"¿Aquí no se ofenden sentimientos? Ya te digo yo que sí", expone. "Estoy hasta las narices de que se nos utilice siempre a las mujeres y, además, la enorme desgracia que supone una agresión sexual y, en estos casos, casualmente sí que existe la libertad artística, la libertad de expresión o el humor", añade.

"No hay por dónde cogerlo", asevera Beni, "y el tío, porque esto lo ha dibujado un tío, que ha diseñado esto tiene la cabeza podrida y todos los que no han sido capaces de verlo la tienen también". El abogado indica que él, además, está sorprendido de que se lleve usando desde el año 2007 y que nadie en el municipio haya dicho nada. "Vivimos en una sociedad machista", señala Blanco, "ya está bien de decir que no existe el machismo".

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