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Una víctima más

Una anciana de 97 años muere ahogada en una piscina particular de Plans de Sió, en Lleida

¿Qué ha pasado? La llamada a emergencias se produjo a eso de las 20:30. Cuando los sanitarios llegaron al lugar no pudieron hacer nada para salvar su vida. Es la décima muerte por ahogamiento en Cataluña desde el 15 de junio, día en que comenzó la campaña de baño.

Imagen de archivo de una piscina. Imagen de archivo de una piscina.Europa Press
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Una anciana de 97 años ha muerto ahogada en una piscina particular de Plans de Sió, en Lleida. Según ha informado Protección Civil, la llamada a emergencias dando aviso de este suceso se produjo a las 20:30 de la tarde del viernes 7 de agosto.

Cuando los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas llegaron al lugar, no pudieron hacer nada para salvar la vida de la mujer.

Es la décima víctima mortal en piscinas desde que el pasado 15 de junio arrancó la campaña de baño en Cataluña.

Desde ese día, una treintena de personas han resultado heridas por ahogamiento en piscinas, en su mayoría menores de edad.

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