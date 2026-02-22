Ahora

Gas pimienta y golpes

Los Gemeliers denuncian una agresión a la salida de una discoteca en Madrid el día de su cumpleaños

Los detalles "Lo que iba a ser un día especial terminó en una pesadilla", ha señalado el hermano del dúo musical en un comunicado publicado en su perfil de Instagram, que ha sido compartido por Daniel Oviedo.

El dúo musical Gemeliers, formado por Daniel y Jesús Oviedo.El dúo musical Gemeliers, formado por Daniel y Jesús Oviedo.EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El joven dúo sevillano Gemeliers, formado por los hermanos Jesús y Daniel Olmedo, ha denunciado a través de sus redes sociales haber sufrido "una agresión" en la madrugada del sábado durante la celebración de su cumpleaños en Madrid, un ataque que "ya está en manos de la Policía" y sobre la que "ya se cuenta con información clara" acerca de los responsables.

"Lo que iba a ser un día especial terminó en una pesadilla", ha señalado el hermano del dúo musical en un comunicado publicado en su perfil de Instagram, que ha sido compartido por Daniel.

En este mensaje, la familia asegura que los artistas ya están bien y descansando y que cuando se encuentren con más fuerza hablarán sobre lo sucedido, al tiempo que ha agradecido su trabajo y rapidez a la Policía.

Fuentes policiales han informado a EFE que, sobre las 6:00 horas del sábado, tuvo lugar un altercado en las inmediaciones de la discoteca Vandido, situada en la calle Goya, en el que varias personas rociaron con gas pimienta a otras y les propinaron varios golpes.

Por estos hechos, fueron trasladados al hospital dos personas y ya se ha interpuesto denuncia, por lo que se llevará a cabo la investigación oportuna.

Por otro lado, fuentes de Emergencias Madrid han precisado a EFE que una unidad básica del SAMMUR-Protección Civil acudió a la puerta de la discoteca sobre las 6:00 horas tras recibir un aviso del 112 y en el lugar atendieron a dos personas que habían sufrido una agresión con spray pimienta y fueron trasladadas al Hospital Gregorio Marañón.

"Como representante familiar, quiero contar que ellos ya están bien y descansando. Seguiré atendiendo a los medios con todo el cariño y compartiendo la información para que esto se conozca y, ojalá, no le pase a nadie más. Cuando se encuentren con más fuerza, hablarán ellos con la cercania y el respeto de siempre. Gracias, de verdad", ha narrado el hermano mayor de los cantantes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Irán y EEUU, abocados a un conflicto que se puede tornar bélico mientras las protestas no cesan
  2. La izquierda se rearma para dar 'un paso al frente' apelando a la unión y al optimismo: "Estamos con el ánimo muy alto"
  3. El juez Castro responde a las "falsedades objetivas" que Juan Carlos I narra en su libro: "¿Se supone que el rey emérito se ha documentado? Parece que no"
  4. Trump no se conforma con el 10%: el republicano tira de enfado y sube los aranceles mundiales a un 15%
  5. De ser acusado de abusos sexuales a una menor a su detención por vínculos con Epstein: la caída del expríncipe Andrés
  6. Al menos cinco detenidos y cargas policiales en una concentración de 'therian' en Barcelona