Los Gemeliers denuncian una agresión a la salida de una discoteca en Madrid el día de su cumpleaños

Los detalles "Lo que iba a ser un día especial terminó en una pesadilla", ha señalado el hermano del dúo musical en un comunicado publicado en su perfil de Instagram, que ha sido compartido por Daniel Oviedo.

El dúo sevillano Gemeliers, compuesto por los hermanos Jesús y Daniel Olmedo, denunció haber sufrido una agresión durante la celebración de su cumpleaños en Madrid. El incidente, ocurrido en la madrugada del sábado cerca de la discoteca Vandido en la calle Goya, está siendo investigado por la Policía. Según fuentes policiales, varias personas fueron atacadas con gas pimienta y golpes, resultando en el traslado de dos individuos al hospital. La familia de los artistas informó que ambos se encuentran bien y descansando, agradeciendo a la Policía su rápida actuación. Prometieron hablar sobre el suceso cuando se sientan más fuertes.

El joven dúo sevillano Gemeliers, formado por los hermanos Jesús y Daniel Olmedo, ha denunciado a través de sus redes sociales haber sufrido "una agresión" en la madrugada del sábado durante la celebración de su cumpleaños en Madrid, un ataque que "ya está en manos de la Policía" y sobre la que "ya se cuenta con información clara" acerca de los responsables.

"Lo que iba a ser un día especial terminó en una pesadilla", ha señalado el hermano del dúo musical en un comunicado publicado en su perfil de Instagram, que ha sido compartido por Daniel.

En este mensaje, la familia asegura que los artistas ya están bien y descansando y que cuando se encuentren con más fuerza hablarán sobre lo sucedido, al tiempo que ha agradecido su trabajo y rapidez a la Policía.

Fuentes policiales han informado a EFE que, sobre las 6:00 horas del sábado, tuvo lugar un altercado en las inmediaciones de la discoteca Vandido, situada en la calle Goya, en el que varias personas rociaron con gas pimienta a otras y les propinaron varios golpes.

Por estos hechos, fueron trasladados al hospital dos personas y ya se ha interpuesto denuncia, por lo que se llevará a cabo la investigación oportuna.

Por otro lado, fuentes de Emergencias Madrid han precisado a EFE que una unidad básica del SAMMUR-Protección Civil acudió a la puerta de la discoteca sobre las 6:00 horas tras recibir un aviso del 112 y en el lugar atendieron a dos personas que habían sufrido una agresión con spray pimienta y fueron trasladadas al Hospital Gregorio Marañón.

"Como representante familiar, quiero contar que ellos ya están bien y descansando. Seguiré atendiendo a los medios con todo el cariño y compartiendo la información para que esto se conozca y, ojalá, no le pase a nadie más. Cuando se encuentren con más fuerza, hablarán ellos con la cercania y el respeto de siempre. Gracias, de verdad", ha narrado el hermano mayor de los cantantes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.