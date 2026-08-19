Afra Blanco, sobre los incendios en Las Hurdes: "No sé si hasta el eclipse ha sido culpa de Sánchez; la competencia es de las comunidades autónomas"

La sindicalista reclama más prevención ante los incendios en Las Hurdes y reivindica a los bomberos forestales, tras las críticas a sus movilizaciones: "Son profesionales que llevan años denunciando la falta de personal y recursos".

La sindicalista Afra Blanco ha abordado en Al Rojo Vivo el incendio declarado en Las Hurdes, que ha obligado a evacuar a unos 700 vecinos de diez alquerías, y ha cuestionado que se responsabilice al Gobierno central de una competencia que corresponde a las comunidades autónomas.

"Yo no sé si hasta el eclipse ha sido culpa de Pedro Sánchez. ¿De quién es la competencia? La competencia es de las comunidades autónomas", ha señalado Blanco. La sindicalista considera que, aunque es legítimo reclamar un pacto de Estado, son los gobiernos autonómicos quienes deben asumir la responsabilidad en materia de prevención y gestión de incendios.

Blanco también ha querido poner el foco en los profesionales que están trabajando sobre el terreno para combatir las llamas. "Solamente quiero añadir una cuestión: los agentes forestales, los bomberos forestales y todos los profesionales que están hoy combatiendo el fuego", ha apuntado.

En este sentido, ha criticado las voces que cuestionan las movilizaciones de estos trabajadores precisamente cuando se enfrentan a incendios de grandes dimensiones. "Me parece desleal y lamentable estar escuchando voces y viendo voces en las redes sociales criticar las movilizaciones, concentraciones y huelgas de estos profesionales que dan su vida por apagar los fuegos", ha denunciado.

La sindicalista ha defendido que estos trabajadores llevan años alertando de la falta de personal y de recursos con la que afrontan su trabajo. "Son los únicos profesionales que se pasan todo el año denunciando las condiciones paupérrimas, la falta de personal y la falta de recursos que tienen en las comunidades autónomas", ha afirmado.

Blanco también ha salido en defensa de su derecho a la movilización. "Ahora que se están movilizando, que se están concentrando, que siguen alzando la voz, son criticados porque hacen huelga", ha lamentado. Y ha recordado que estos servicios mantienen unos servicios mínimos del 100% durante las jornadas de huelga.

"Ellos mismos dicen estar en huelga, pero aun así están combatiendo los fuegos. Me parece lamentable", ha insistido.

Por último, Blanco ha reclamado a los responsables autonómicos que refuercen las políticas de prevención y atiendan las reivindicaciones de los trabajadores. "Yo le pido a los políticos y políticas que tienen la competencia en esto, que son los de las comunidades autónomas, que de una vez por todas hagan el ejercicio de la prevención y el respeto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que están hartos año tras año de avisar de que esto iba a pasar. Y está pasando", ha concluido.

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