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Las Hurdes (Cáceres) vuelve a arder: un incendio en Pinofranqueado provoca el despliegue de la UME y el desalojo de 300 vecinos

Los detalles Además, cerca de una veintena de medios aéreos y 123 efectivos terrestres ya trabajan sobre el terreno. También se ha movilizado a 12 helicópteros y cinco aviones, así como cuatro unidades de maquinaria pesada.

El incendio de Las Hurdes avanza descontrolado y obliga a desalojar a 700 vecinos El incendio de Las Hurdes, imagen de archivolaSexta
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Un nuevo incendio preocupa en Cáceres. Un año después de que el fuego arrasase la zona de Las Hurdes, las llamas han regresado. La Junta de Extremadura ha elevado la situación operativa del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales, que pasa del nivel 1 al 2, tal y como han informado fuentes del Gobierno regional. Todo ante la virulencia del fuego declarado en el término municipal de Pinofranqueado.

De hecho, ya se ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencia (UME), que ayudará en la lucha contra un incendio que ha provocado el desalojo preventivo de unos 300 vecinos. Afecta a las personas que viven en cinco alquerías: las de Avellanar, Horcajo, Castillo, Ería y Aldehuela.

Para todos ellos, ya se han preparado dos puntos de encuentro. El primero está en el Centro de Documentación de Pinofranqueado. El segundo, en la residencia de estudiantes de Caminomorisco.

Hay que recordar que la situación operativa 2 se activa por incendios que pueden afectar a bienes forestales, a personas y edificaciones o estructuras. En este nivel, se despliegan todas las medidas necesarias para la protección de la población afectada por las llamas o el humo.

Por ello, se han sumado a las tareas unidades del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militarizada de Emergencias (UME), que salieron de su base en Torrejón de Ardoz hacia el norte de Extremadura.

Sin olvidar que cerca de una veintena de medios aéreos y 123 efectivos terrestres ya trabajan sobre el terreno. También se ha movilizado a 12 helicópteros y cinco aviones, así como cuatro unidades de maquinaria pesada.

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