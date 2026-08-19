Guardiola, increpada por los afectados del incendio de Las Hurdes (Cáceres): "No hemos cobrado la ayuda que prometiste, ¡no haces nada!"

Los detalles Varios vecinos han reprochado a la presidenta extremeña la falta de apoyo económico de la Junta. "Hemos cobrado 1.800 euros la última semana, yo he perdido 8.000", relata un afectado.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, visitó a los evacuados por el incendio en Las Hurdes, Cáceres, enfrentándose a una fuerte tensión. En Pinofranqueado, los vecinos de Nuñomoral expresaron su indignación por la gestión de la emergencia y la lentitud en las indemnizaciones. Un afectado relató haber recibido solo 1.800 euros tras perder 8.000, criticando a Guardiola por promesas incumplidas. La presidenta defendió la actuación de su gobierno, destacando la entrega de ayudas sin precedentes. Sin embargo, un vecino la confrontó directamente, provocando que Guardiola abandonara el lugar entre lágrimas.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (PP), ha visitado a los evacuados por el incendio que ha asolado Las Hurdes (Cáceres) en un encuentro que se ha convertido en un escenario de absoluta tensión.

Con 700 evacuados, los vecinos de Nuñomoral han aprovechado el viaje de la presidenta hasta Pinofranqueado para trasladarle su indignación por la gestión de la emergencia y, sobre todo, por la lentitud de la administración autonómica en la entrega de las indemnizaciones.

"Hemos cobrado 1.800 euros la última semana, yo he perdido 8.000 euros", relataba un vecino afectado. "La ayuda que nos dabais de 5.000 euros no la hemos cobrado, es la que prometiste", ha añadido, cargando contra Guardiola por el abandono que sienten los vecinos.

"Las ayudas se han dado por primera vez en la historia desde que estamos nosotros, y hay más medios que nunca", ha respondido Guardiola, que ha justificado en todo momento la forma de proceder de su Gobierno.

En otro momento de la visita, un vecino se ha encarado con Guardiola, asegurándole a la cara que "la presidenta no hace nada". Tras esta escena, María Guardiola ha abandonado Pinofranqueado entre lágrimas y visiblemente afectada por los reproches de los vecinos.

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