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La decisión final, en julio de 2027

Abierta la votación para elegir las siete maravillas contemporáneas del mundo en la que España quiere estar

Los detalles Los españoles creen que nuestro país podría encajar entre las aspirantes. En Bilbao, por ejemplo, apuestan por el Guggenheim. En un año se conocerán los resultados de esta votación mundial.

Imagen de archivo. Vista de la Sagrada Familia

Ya todos conocemos las siete maravillas del mundo. La gran muralla china, el Taj Majal... En esa lista España se quedó fuera, pero ahora hay una nueva oportunidad. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo ha querido crear un nuevo listado, esta vez, de siete maravillas construidas a partir del siglo XIX.

Pero no vale anterior, tiene que ser reciente, concretamente monumentos posteriores a 1801.

Cualquiera puede ya proponer destinos que cumplan ese requisito. Hay muchos candidatos españoles, desde los más emblemáticos como la Sagrada Familia, aunque todavía no está terminada, su altura diseño y decoración es tan llamativo.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, sin ninguna duda, también se lo merecería o la Plaza de España de Sevilla, hasta otros más rebuscados la Torre Miramar, Las Setas de Sevilla, el Camp Nou...

Entre los ejemplos que ha propuesto el propio Consejo se encuentra el Museo Guggenheim, una pequeña esperanza para aparecer en ese listado. Aunque hasta el 7 de julio de 2027 no sabremos el resultado.

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