La Fiscalía pide penas de hasta 46 años de prisión para los asesinos de Borja Villacís de cara a un juicio sin calendario tras casi dos años

Los detalles El fiscal solicita 46 años de cárcel para Kevin P. por delitos de asesinato, dos intentos de homicidio, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. A los otros dos acusados, uno de ellos la madre de Kevin, se les reclaman penas de 38 años de prisión por los mismos delitos, menos un intento de homicidio.

La Fiscalía ha solicitado más de 120 años de prisión para los tres acusados del asesinato de Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid. Kevin P. enfrenta 46 años de cárcel por asesinato, dos intentos de homicidio, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. Los otros dos acusados, incluyendo la madre de Kevin, podrían recibir 38 años de prisión. El crimen ocurrió el 4 de junio de 2024 en El Pardo, Madrid, cuando un coche con tres encapuchados disparó contra Villacís y su amigo Luis. Tras la fuga, los sospechosos fueron detenidos, y el juicio aún no tiene fecha.

Más de 120 años de prisión. Esta es la petición de la Fiscalía para los tres acusados de matar a Borja Villacís. En el escrito considera que los tres autores tienen el mismo grado de responsabilidad en el asesinato del hermano de la exvicealcaldesa de Madrid. Pero, además, a uno de los acusados, Kevin P., también le suma el intento de homicidio de uno de los acompañantes de Borja Villacís en el momento de los disparos.

El procedimiento judicial, dirigido por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, se encuentra en la fase intermedia de presentación de escritos de acusación y de defensa de cara a la celebración del juicio. En sus conclusiones, el fiscal solicita 46 años de cárcel para Kevin P. por delitos de asesinato, dos intentos de homicidio, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. A los otros dos acusados, uno de ellos la madre de Kevin, se les reclaman penas de 38 años de prisión por los mismos delitos, menos un intento de homicidio, según ha adelantado el diario 'El País'.

Los hechos ocurrieron a las doce y media de la mañana del martes 4 de junio de 2024. En una carretera de El Pardo, a las afueras de Madrid, un coche con tres encapuchados abrió fuego contra Borja Villacís y su amigo Luis. El primero murió en el acto de varios disparos en el pecho y en la cabeza. El segundo resultó gravemente herido.

El coche de la emboscada se dio a la fuga y pocos minutos después se localizó a los sospechosos en un descampado. Se trataba de dos hombres jóvenes y una mujer que estaban dando el cambiazo a la matrícula para despistar a la Policía. La mujer cogió de nuevo el BMW y se marchó mientras ellos escaparon campo a través.

Dos horas después, las autoridades consiguieron detener a la mujer. El vehículo, alquilado, tenía una abolladura que coincidiría con la del coche de Borja Villacís, que quedó con la ventanilla trasera rota y varios balazos en el parabrisas.

La mujer, María José, tenía un amplio historial de antecedentes y es la madre de Kevin, localizado al día siguiente en Yuncos, Toledo y también detenido por el asesinato. Él sería, según el testimonio de los supervivientes, la razón del ataque, porque Luis, el acompañante de Borja Villacís, le habría denunciado por quemar su coche. No fue, hasta el 7 de noviembre de ese mismo año, cuando se logró detener al tercer atacante conocido como Isma, de tan solo 18 años.

Dos años después, con el juicio todavía sin fecha en el calendario, los tres acusados llevan en prisión desde su detención y, si la petición de la Fiscalía se cumple, aún les queda más de tres décadas a cada uno entre rejas.

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