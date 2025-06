11 disparos, una fuga grabada y una familia que no se persona como acusación: así está el caso Borja Villacís un año después

Hace justo un año, la noticia sacudió Madrid como un terremoto: Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa Begoña Villacís, había sido asesinado a tiros en plena calle. Once disparos. Una huida grabada por cámaras. Y una historia que, doce meses después, sigue llena de interrogantes.

Todo ocurrió el 4 de junio de 2024. Borja y su amigo Luis acudieron a una cita con Kevin y su madre. La versión que ha circulado desde el principio es que se trataba de una reunión para "arreglar las cosas" por un problema anterior: al parecer, Luis había tenido una pelea con Kevin por un coche quemado.

Según quienes conocían a Borja, él no tenía nada que ver con esa disputa. Fue como mediador. Pero fue él quien terminó muerto, acribillado con once disparos. Luis sobrevivió. Borja no.

Y desde entonces, la gran pregunta es: ¿por qué mataron al que no era el objetivo?

Las cámaras, la huida y las sospechas

Justo después del asesinato, las cámaras de seguridad captaron una escena clave: Kevin y su madre escondiendo las armas, cambiando matrículas y huyendo del lugar.

Kevin fue detenido poco después, no en Madrid, sino en Yuncos (Toledo). Nadie sabe aún cómo llegó hasta allí. Su madre fue arrestada en la capital. La Policía cree que alguien más pudo haberle ayudado a escapar, pero aún no se ha identificado a ningún cómplice.

En total, hay al menos nueve personas relacionadas con el caso: entre presuntos autores, víctimas y acompañantes. Pero la investigación aún no ha dejado claro el papel que jugó cada uno.

¿Quién disparó realmente? ¿Quién planeó la emboscada? ¿Quién simplemente estaba allí… y quién sabía lo que iba a pasar? Por ahora, no hay fecha confirmada para el juicio. Todo apunta a que se celebrará a finales de este año, aunque sigue sin haber un calendario cerrado. Lo que sí se sabe es que la familia de Borja Villacís ha decidido no personarse como acusación particular.