¡Feliz 8M a nadie!

Cualquiera puede hacer una búsqueda sencilla para saber qué es lo que los usuarios de internet buscan en Google cada 8 de marzo. En 2025, en 2020 y desde que se tienen registros. Y aunque muchas búsquedas están relacionadas con las manifestaciones del 8M —especialmente desde 2018, cuando la lucha feminista estalló en las calles— o con si hay convocatoria de huelga o no, cuestiones prácticas para llegar al Día de la Mujer con toda la información necesaria, no son pocas (y no decrecen) las consultas cuya finalidad es localizar frases o maneras de felicitar el Día de la Mujer.

Año tras año, miles de mujeres insisten, con perseverancia, en señalar que el 8M no se felicita, mensaje que parece no calar, a la vista de la cantidad de imágenes con manidas felicitaciones e imágenes con clichés que se comparten en grupos de WhatsApp a propósito del Día de la Mujer. Son mensajes carentes de contenido y no sólo eso, sino que no contribuyen al interés social de la causa feminista. Ya lo explicaba a laSexta en 2024 Ana Ejarque, de la Comisión 8M: "No queremos ser felicitadas (...). No es como felicitar Año Nuevo o San Valentín, salimos a la calle por las que no están, por las que ponen el cuerpo cada día, por las silenciadas...".

Con la intención de continuar con la difusión de esta postura de no felicitar el 8 de marzo, laSexta ha lanzado una campaña para el 8M de 2025 para incidir en la necesidad de seguir la lucha en busca de la igualdad de género. "Feliz 8M a todas", arranca esta campaña, una frase que se repite hasta que pasa de ser una afirmación a una interrogativa: ¿Feliz 8M a todas? A todas las que...

"Feliz 8M a todas las que no tienen problemas de conciliación"

"Feliz 8M a todas las mujeres que no han sufrido desigualdad salarial o techos de cristal"

"Feliz 8M a todas las mujeres que no son acosadas en redes sociales"

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las mujeres es el problema de la conciliación. Tanto es así que los abuelos se convierten en el principal apoyo de las madres trabajadoras o, en el peor de los casos,: la flexibilidad horaria, por ejemplo, sólo existe en menos del 20% de los casos. Como dice Laura Baena, de Malasmadres,Y es que aunque la, a hombres y mujeres todavía los separan más de 5.000 euros de distancia. Las, un desequilibrio aún más pronunciado cuando se analiza la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad. El 34% de las empresas en Españay un pequeñísimo 2,9% de las mujeres ocupa el cargo de dirección general.

El 80% de las mujeres ha sido víctima de algún tipo de acoso en redes sociales, acoso que va desde insultos a amenazas. Un ejemplo claro es lo que tuvo que vivir Jenni Hermoso después de la polémica por el beso no consentido de Luis Rubiales después de que la selección española ganara el Mundial: "Putas feminazis de mierda". "No eres ni mujer ni hombre, eres una perra". "No sirves para nada". Estos son los mensajes que ha recibido una profesional del fútbol de la máxima categoría. Pero también es lo que viven miles de mujeres anónimas en su día a día.

"Feliz 8M a todas las mujeres que nunca son juzgadas por cómo van vestidas"

Hace unos años se ¿puso de moda? un término para referirse a esto: slutshaming. Fue en 2016 cuando estalló esta moda (en redes sociales, gracias al anonimato) que se basa en juzgar a las mujeres por subir fotos con poses sugerentes, juzgar o maltratar únicamente por el hecho de mostrar el cuerpo. Muchos de los que ejercen esta práctica consideran que al vestirse así, las mujeres "buscan ser violadas".

"Feliz 8M a todas las mujeres que tienen que hacer el doble para valer lo mismo"

En 2021, la cómica Pepa Labrador contaba la lucha a la que se enfrentan las humoristas: "Si una mujer tiene un día malo y pincha dicen: 'Ya te dije que no había que traer mujeres'". En el humor, y en toda la vida, las mujeres tienen que demostrar más para llegar a lo mismo. Y aun así, todavía hay un 44% de hombres que cree que el feminismo ha llegado demasiado lejos y que, a día de hoy, se está discriminando a los hombres.

Por todas estas (y por muchas razones), el 8M no se felicita. No hay un feliz día de la mujer, hay un día (más) de reivindicación. Por eso, esta campaña es clara y tajante: "Mientras el 8M siga siendo tan necesario, no hay motivos para que sea feliz. Hay motivos para seguir luchando".