En un lugar desconocido y con máxima discreción: así será la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre este viernes

Daniel Arcuri, el hijo menor de Juana Rivas y Francesco Arcuri, regresará a Italia con su padre este viernes si no hay giro inesperado de los acontecimientos en el último instante. En el acto de entrega fijado para el pasado martes, el menor se negó a volver con Arcuri, lo que hizo que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada y la Fiscalía acordasen una prórroga.

Dicha prórroga concluye este viernes 25 de julio, cuando se producirá un nuevo acto de entrega. Aunque en este caso, será un acto muy diferente al primero. Las autoridades quieren proteger a Daniel, y eso pasa por evitar que se repita la escena del martes.

La jueza pretende evitar que tanto Juan Rivas como sus hijos tengan que recorrer un paseíllo con decenas de cámaras y micrófonos, del mismo modo que no quiere que Daniel tenga que pronunciarse en público sobre si pretende o no regresar a Italia con su padre. Por eso, no se publicará el lugar ni la hora de la entrega, garantizando que los medios de comunicación no estarán presentes a la llegada de los protagonistas.

También es una prioridad para la magistrada evitar que el acto sea excesivamente largo. Las tres horas que duró la entrega fallida del martes generaron un gran estrés tanto a Rivas como a su hijo, algo que no se repetirá este viernes, ya que todo apunta a que todo está preparado para que el menor apenas pase unos minutos en el lugar en el que sea citado, reduciendo así el tiempo en el que está sometido a presión.

Es probable que tampoco esté presente Gabriel, el hermano mayor de Daniel, que el pasado martes acompañó a su madre y pidió que el menor no regresase con Arcuri. Desde el entorno de Rivas explicaron que acudió al acto de entrega debido a que no se permitió la entrada de su psicológica, mientras que la del italiano si estaba presente.

Aún están en el aire muchos aspectos sobre este acto en el que, si nada cambia, Daniel regresará con Francesco Arcuri, pero lo que queda claro es que, en esta ocasión, se buscará evitar que el menor vuelva a estar expuesto públicamente.