¿Hay huelga feminista por el 8m en 2025?

El 8 de marzo es, desde hace tiempo, un día de reivindicación a nivel mundial. Pero a lo largo de los años se ha luchado de diferentes maneras: en 2018, por ejemplo, se convocó una primera huelga feminista y las marchas fueron absolutamente multitudinarias. Un año después, en 2019, también se convocó una huelga general feminista que alcanzó un seguimiento del 75%.

El 8M de 2020 fue más complejo; en medio de la pandemia por el coronavirus, no hubo una convocatoria oficial de huelga, aunque sí se celebraron multitudinarias manifestaciones que, además, fueron injusta y duramente criticadas por la derecha, por realizarse en el contexto sanitario en el que se hicieron. Otros acontecimientos masificados de la misma época no sufrieron tanta crítica.

Desde entonces, no se han vuelto a convocar huelgas generales, aunque sí algunas sectoriales. El sector educativo es uno que desde entonces no ha fallado. Para este año, el Sindicato de Estudiantes sí ha convocado, como cada año, huelga estudiantil feminista no para el 8 de marzo, que cae en sábado, pero sí para la víspera: el viernes 7 de marzo, todas las estudiantes están llamadas a "demostrar que somos muchas y que somos fuertes", con marchas además en diferentes puntos de España. Así pues, además de la huelga para el viernes, el Sindicato ha convocado manifestaciones a las 12:00h de la mañana del viernes en los siguientes puntos: