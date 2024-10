Jenni Hermoso sigue enfrentándose, día tras día, a graves insultos machistas en redes sociales. La jugadora de Tigres, campeona del mundo con España, es objetivo de acosadores que usan el anonimato para de manera constante proferir hirientes mensajes que no dejan de llegar a la internacional.

"¿Quiénes son las personas que nos pueden proteger de este tipo de actos? A mí no me afecta. He pasado por tantas cosas que esto solo me hace aprender", afirma la jugadora.

Todo, tras una nueva ración de insultos: "Putas feminazis de mierda. No eres ni mujer ni hombre, eres una perra. No sirves para nada".

Se une al que hace no demasiado tiempo, que también denunció la jugadora: ¿Tú tienes pito? No me ha quedado claro. Supongo que sí, por los tatuajes que llevas en el brazo que pareces mi padre".

Y es que no cesan. Ni contra ella ni contra otras muchas mujeres que sufren día sí y día también este tipo de acoso en redes. Uno que, según el Código Penal, se castiga con cuatro años de cárcel.

Sin embargo, estas penas no llegan y los ataques no cesan: "No valéis para nada. Id a la cocina y a hacer otro deporte de mariquitas que es lo que sois".