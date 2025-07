Guerra abierta entre PP y el PSOE por la 'ejemplaridad': el caso Noelia Núñez enciende el enésimo cruce de reproches

El caso de Noelia Núñez ha generado una disputa entre PP y PSOE sobre la ejemplaridad política. Núñez, exdiputada del PP, renunció a sus cargos tras revelarse que no tenía los títulos académicos que figuraban en su currículum. La polémica comenzó cuando el ministro Óscar Puente expuso las inconsistencias en su formación. Núñez admitió no haber completado sus estudios y argumentó que su carrera política había ocupado su tiempo. A pesar de la controversia, el PP ha defendido su decisión de dimitir, considerándola un acto valiente y ejemplar, mientras critica al PSOE por no asumir errores similares.

El caso de Noelia Núñez ha desatado la batalla por el relato entre PP y PSOE por ver quién es más ejemplar. Los populares presentan a la ya exdiputada del PP como una mártir que evidencia que en su partido se asumen los errores; que si alguien se equivoca, lo paga. Señalan, además, que en el PSOE hay personas que han maquillado sus currículums y no ha pasado nada. Por su parte, los socialistas contraatacan diciendo que la comparación no tiene sentido y que el PP no es quien para dar ejemplo.

Tres currículums distintos aderezados con mentiras han provocado que la vida de Noelia Núñez haya dado un giro de 180 grados en apenas dos días. Ha pasado de haber sido nombrada vicesecretaria del equipo de Feijóo a dimitir de todos sus cargos.

Todo comenzó hace unos días, cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, publicó en sus redes sociales varias capturas de pantalla que mostraban diferentes versiones de la formación de Núñez. El martes por la noche, al ver el gran revuelo que causó, la 'popular' tuvo que confesar: no tiene ningún título universitario.

"Nunca he tenido intención de engañar a nadie", aseguraba. "Decidí estudiar Derecho en la UCM, trasladé el expediente a la UNED y luego empecé el Grado en Estudios Ingleses en la UNED. En 2019, cambié el Grado de Derecho por un Grado Combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas en la UNED", precisaba, antes de admitir: "No he acabado estos estudios, pero pretendo retomarlos".

Núñez, que argumenta que su carrera política ha ocupado su "tiempo y esfuerzo" estos últimos años, apunta a una "equivocación" en su ficha personal del Congreso: "Ha sido una equivocación y que no ha habido ánimo alguno de engaño por mi parte", insistió en sus mensajes. "Si tuviese intención de engañar a alguien no habría remitido versiones distintas en tan corto periodo de tiempo", esgrimía.

Estos mensajes no hicieron más que echar leña al fuego. Porque lo cierto es que desde hace años ella misma se ha dedicado a alimentar esas mentiras sobre su formación. No solo no matizó que ella no había acabado ninguno de esos tres grados que se adjudicaba, sino que además contribuía a extender esa idea. Ahora, después de mucho tiempo y solo después de haber sido descubierta, reconoce que debió reaccionar de otra manera.

Noelia Núñez entrega su acta de diputada

Finalmente, la tarde de este miércoles la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, anunció que dejaba todas sus responsabilidades "orgánicas" e "institucionales" tras salir a la luz que no tenía los títulos académicos de Derecho, Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas y Filosofía Inglesa que incluyó en su currículum en el Congreso de los Diputados.

Este jueves, Núñez ha entregado su acta de diputada para certificar su adiós. Lo ha hecho de forma presencial en el registro del Congreso, donde, emocionada, ha admitido que se trata de un momento complicado, al tiempo que ha agradecido a sus compañeros del grupo parlamentario del Partido Popular (PP) haberla acompañado hasta el final.

Antes de eso, la 'popular' ha estado en varios medios de comunicación para dejar mensajes casi idénticos. Noelia Núñez considera que ha dado todas las explicaciones que debía y que ha sido transparente. Es más, afirma que ha hecho lo que debía y se presenta a sí misma como un ejemplo a la hora de asumir responsabilidades. Responsabilidades que, casualmente, no ha asumido hasta que la han pillado mintiendo.

"Es que yo no he ocultado nunca nada a nadie. Yo creo que he hecho lo correcto con respecto a mi listón. Creo que en política se pide perdón en este caso presentando la dimisión. Se me tiene que juzgar por mi trabajo en política y yo estoy muy tranquila porque creo que he hecho un muy buen trabajo", ha asegurado en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3.

La ya exdiputada del PP ha desvelado que sigue tratando de digerir lo ocurrido, pero al mismo tiempo ha desvelado lo mal que lo está pasando su familia: "Estoy asumiendo todo un poco, sobre todo desde el punto de vista personal. Mis padres lo han pasado muy mal. Estoy asumiendo todo. Cuando ves a los padres llorar, cuesta asimilarlo".

"Han sido horas y días duros y complicados asumiendo todo. He leído barbaridades de mí. Cuando uno está en política se prepara, pero la familia no se prepara. Lo he pasado mal por ellos, pero están orgullosos de mí y de lo que he hecho, que haya asumido mi responsabilidad", ha añadido.

El PP respalda a Núñez tras su dimisión y creen que es "un gesto que le honra"

Precisamente, el PP ha dedicado la mañana a defender a capa y espada a su exdiputada presentándola como un ejemplo a la hora de asumir responsabilidades. "Es un gesto valiente, un gesto que le honra. Gracias Noelia por el ejemplo, el ejemplo que das a todos", ha apuntado Miguel Tellado, secretario general del PP, en un acto desde Barcelona.

Desde el PP aseguran que, mientras en la formación de Feijóo se asumen los errores, en el PSOE hay personas que maquillan su currículum sin consecuencias. Pero para los socialistas el PP no es quién para dar ejemplo y consideran lo de Núñez como un "comportamiento absolutamente inexcusable".

"Te han pillado con el carrito de los helados, te vas a casa, y ya está", ha comentado el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha añadido que "estamos hablando de una persona que tenía tres currículums distintos en tres páginas oficiales distintas y ninguno era cierto".