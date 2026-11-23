Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

Los detalles La agresión ha tenido lugar a las 1:57 horas de este lunes en la calle Injertal de Yuncler. Se están realizando gestiones para localizar al autor de la agresión.

Un hombre de 45 años ha muerto y su hijo de 27 se encuentra en la UCI del Hospital Universitario de Toledo tras ser atacados con arma blanca en Yuncler, Toledo. El incidente ocurrió a las 1:57 horas del lunes en la calle Injertal, según informó el 112 de Castilla-La Mancha. La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento del hombre y el estado crítico de su hijo. Actualmente, las autoridades están realizando gestiones para localizar al autor de la agresión, quien sigue en paradero desconocido.

Un hombre de 45 años ha fallecido y su hijo, de 27, está ingresado en la UCI del Hospital de Toledo tras una agresión con arma blanca en la vía pública en Yuncler (Toledo).

La agresión ha tenido lugar a las 1:57 horas de este lunes en la calle Injertal de Yuncler, según ha informado a EFE el 112 de Castilla-La Mancha. La Guardia Civil ha precisado que uno de los agredidos, de 45 años, ha fallecido, y su hijo, de 27, está ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Toledo.

Ha añadido que están realizando gestiones para localizar al autor de la agresión.

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