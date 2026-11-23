Agresión en Toledo
Un muerto y un herido, padre e hijo, por agresión con arma blanca en Yuncler (Toledo)
Los detalles La agresión ha tenido lugar a las 1:57 horas de este lunes en la calle Injertal de Yuncler. Se están realizando gestiones para localizar al autor de la agresión.
Resumen IA supervisado
Un hombre de 45 años ha muerto y su hijo de 27 se encuentra en la UCI del Hospital Universitario de Toledo tras ser atacados con arma blanca en Yuncler, Toledo. El incidente ocurrió a las 1:57 horas del lunes en la calle Injertal, según informó el 112 de Castilla-La Mancha. La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento del hombre y el estado crítico de su hijo. Actualmente, las autoridades están realizando gestiones para localizar al autor de la agresión, quien sigue en paradero desconocido.
* Resumen supervisado por periodistas.
Un hombre de 45 años ha fallecido y su hijo, de 27, está ingresado en la UCI del Hospital de Toledo tras una agresión con arma blanca en la vía pública en Yuncler (Toledo).
La agresión ha tenido lugar a las 1:57 horas de este lunes en la calle Injertal de Yuncler, según ha informado a EFE el 112 de Castilla-La Mancha. La Guardia Civil ha precisado que uno de los agredidos, de 45 años, ha fallecido, y su hijo, de 27, está ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Toledo.
Ha añadido que están realizando gestiones para localizar al autor de la agresión.
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