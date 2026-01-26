Una familiar del menor asesinado en Sueca: "No llegas a pensar cómo te vas a casa de un compañero de clase y te quitan la vida. ¿Cómo piensas eso? Es que no, no"

Este sábado, un hombre de 48 años se entregó ante la Guardia Civil confesando haber asesinado a un menor de 13 en Sueca, Valencia. La víctima era un amigo de su hijo y habría perdido la vida en el domicilio del acusado.

En el programa Más Vale Tarde han hablado con una familiar del menor, Nerea, quien ha contado qué se encontraron los padres del menor al ir a buscarlo al ver que no llegaba casa. "Mi primo y su mujer cuando llegan allí ven una pancarta blanca y lleno de guardias civiles y policías". En ese momento, el padre del menor le dijo a un guardia civil: "No me digas que es mi hijo". "Se volvió loco y el guardia civil le dijo: '¿Quién es tu hijo? ¿Cómo se llama?'". Tras decirle el nombre, la respuesta del agente fue: "Pues sí, es tu hijo y está muerto".

"No llegas a pensar cómo te vas a casa de un compañero de clase y te quitan la vida. ¿Cómo piensas eso? ¿Cómo piensas eso? Es que no, no", ha dicho la mujer rota por el dolor. "Es que no había relación", ha explicado sobre la relación de su familia con la del otro menor. "Ellos eran solo compañeros de clase y ya está. Pero una relación más allá no había. Eran compañeros de clase y ya está, sin ningún problema", ha contado.

Tras esto, ha dicho: "Mi sobrino nunca le dijo a su madre que este es un buen hombre". "Es más, al principio se negaron a dejarlo allí, en casa de este chiquillo, porque este chiquillo se pasó toda esa semana de lunes a sábado diciéndole a mi sobrino que fuera a su casa, supuestamente, a arreglarle un programa para poder jugar y se pasó toda la semana insistiéndole, insistiéndole, insistiéndole en que fuera", ha agregado.

Sin embargo, el sábado por la tarde, y ante las insistencias del niño, "cuando vinieron aquí a Sueca, porque estaban en un partido de fútbol en Cullera, cuando volvieron lo dejaron en casa de este chiquillo de tanto insistirle". "Eran compañeros de clase y hasta alguna vez salían con otros chiquillos por la calle. Y es que nada, es que eran compañeros de clase y ya está. Una relación tan fuerte de amistad no", ha asegurado.

