Una familiar del menor asesinado en Sueca: "Mi sobrino era muy buen chiquillo. Era un trocito de pan y no se merecía esto. No se lo merecía"

Este sábado, un hombre de 48 años se entregó ante la Guardia Civil confesando haber asesinado a un menor de 13 en Sueca, Valencia. La víctima era un compañero de clase de su hijo y habría perdido la vida en el domicilio del acusado.

En el programa Más Vale Tarde han hablado con una familiar del menor, Nerea, quien ha remarcado: "No llegas a pensar cómo te vas a casa de un compañero de clase y te quitan la vida. ¿Cómo piensas eso? ¿Cómo piensas eso? Es que no, no".

Al ser preguntada sobre cómo están los padres del menor, ha asegurado que "no están". "No están directamente. No están. Mi primo y su mujer no están. Están destrozados. Están destrozados", ha afirmado

"Era un niño muy obediente, muy buen estudiante. Ahora estaba dedicándose al fútbol aquí en Sueca, en Cullera. Todos lo querían muchísimo", ha dicho. Así, entre lágrimas, ha destacado: "Mi sobrino era muy buen chiquillo. Era un trocito de pan y no se merecía esto. No se lo merecía".

