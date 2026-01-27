Un fallo del software del centro de control de Adif, origen del parón de Rodalies este lunes

Los detalles Se trató, en concreto, de un fallo de diseño del software, que se manifestó precisamente en el día de ayer, provocando dos parones muy seguidos de todo el servicio de Rodalies, sumiendo de nuevo en el caos la movilidad ferroviaria en Cataluña, en una de sus semanas más difíciles de los últimos años.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha explicado que la interrupción del servicio de Rodalies se debió a un fallo en un software nuevo instalado en el centro de control de Adif, y ha asegurado que no se repetirá. El software, de última generación y desarrollado por Siemens, falló por un problema de diseño, lo que causó dos parones en el servicio ferroviario en Cataluña. Santano descartó sabotaje, ciberataque o error humano como causas del incidente. Antonio Carmona, portavoz de Renfe en Cataluña, ha afirmado que el servicio se presta hoy con razonable normalidad, combinando trenes y transporte por carretera, y se trabaja para restablecer completamente el servicio y recuperar la confianza de los usuarios.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado este martes que la caída ayer del servicio de Rodalies se debió a un fallo en el software instalado hacía solo tres meses en el centro de control de Adif en la estación de França y ha garantizado que no volverá a ocurrir. "Lo que pasó ayer no había pasado nunca. Es un software nuevo, que llevaba tres meses instalado por una empresa contratada por Adif y falló", ha detallado en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Santano ha afirmado que ya está "al cien por cien" descartado que el incidente informático se debiera a un sabotaje, a un cibertaque o a un error humano. "Nos han explicado por qué ha fallado, lo van a reparar y han dado garantías de que no va a volver a pasar esta incidencia", ha dicho.

El software que falló es de "última generación" y está pensando para dar servicio al sistema de señalización que se instalará en Rodalies y que es "el más moderno que hay en Europa". Se trató, en concreto, de un fallo de diseño, que se manifestó precisamente en el día de ayer, provocando dos parones muy seguidos de todo el servicio de Rodalies, sumiendo de nuevo en el caos la movilidad ferroviaria en Cataluña, en una de sus semanas más difíciles de los últimos años.

"Nos han garantizado que el sistema, con las medidas tomadas, funcionará ya correctamente", ha aseverado. La empresa proveedora del software es Siemens, según el secretario de Estado de Transportes.

Renfe asegura que el servicio se presta hoy "con una razonable normalidad"

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha señalado que el servicio de Rodalies y Regionales "se está prestando con una razonable normalidad, dentro de lo que estaba previsto para el día de hoy", combinando oferta ferroviaria y servicio por carretera.

En una comparecencia ante la prensa para valorar el inicio en esta jornada del servicio de recuperación parcial de Rodalies, tras el caos ferroviario generalizado vivido ayer en Cataluña, Carmona ha indicado que durante el día de hoy "seguiremos trabajando con los técnicos de Adif para seguir reabriendo tramos". "Trabajamos para restablecer lo antes posible la oferta del servicio de Rodalies", ha señalado Carmona, que ha agregado que quieren "recuperar la confianza de los viajeros en un servicio esencial para su movilidad".

Respecto a los trenes que este martes estarán a disposición de los usuarios, ha indicado que se ha hecho una reprogramación de toda la oferta, a su juicio suficiente para garantizar la movilidad de los usuarios. El portavoz de Renfe ha advertido no obstante que "puede haber demoras puntuales y si es necesario reforzar el servicio alternativo por carretera, así lo estamos haciendo".

