La familia de Sandra pide "calma" ante las nuevas pintadas contra sus acosadoras en la fachada del centro

La familia de Sandra Peña está indignada tras el comunicado tardío del Colegio Irlandesas Loreto, que defiende su actuación ante el acoso que sufría la joven, quien se suicidó a los 14 años. Aunque el colegio asegura haber tomado medidas, la familia critica que solo cambiaron a las acosadoras de clase y que no se dirigieron directamente a ellos en el comunicado. Isaac Villar, tío de Sandra, lamenta que no se actuara a tiempo y anuncia una denuncia contra el centro. El caso ha generado consternación en Sevilla, motivando una huelga estudiantil contra el bullying y los discursos de odio.

La familia de Sandra Peña está indignada. Nueve días después de su trágica muerte, el colegio ha publicado un comunicado en el que defiende su actuación ante la situación de acoso que sufría. El mensaje, afirma la familia, llega "tarde y mal", aunque pide calma mientras continúan apareciendo pintadas contra las acosadoras.

Este jueves se ha repetido una escena ahora habitual en el Colegio Irlandesas Loreto de Sevilla: brocha en mano y ante la Policía, los técnicos han vuelto a borrar las pintadas contra el organismo y las acosadoras que hicieron que Sandra se quitase la vida con 14 años.

"De verdad, por favor, vamos a mantener la calma", ha pedido Isaac Villar, tío de la joven, que protesta contra la conducta del colegio.

Hasta ahora no se habían pronunciado oficialmente sobre el suceso y, al hacerlo, han defendido su actuación. "Contamos con los mecanismos para hacer frente a estas situaciones y, ante cualquier señal, se ponen en marcha las medidas necesarias", reza el texto.

Se justifican así pese a que lo único que hicieron tras las denuncias de la familia de Sandra, que incluían partes psicológicos, fue cambiar a las presuntas acosadoras de clase.

También aseguran que han tomado la decisión "de dar un paso adelante para conseguir que los centros educativos estemos lo mejor preparados".

Isaac Villar asegura que "si hubieran tomado medidas con mi sobrina, seguiría aquí con nosotros" y reprocha se limiten a anunciar "pasos adelante" sin concretar más.

"La explicación del colegio llega mal y tarde, y es impersonal", sentencia. La familia echa en falta que, más allá de citar el nombre de Sandra, no mencionen los hechos o se dirijan directamente a ellos.

Denuncia contra el colegio

Además, han adelantado que van a denunciar al centro, al margen de cómo avance la investigación.

La Policía, que patrulla los alrededores, ha interrogado al entorno de Sandra. También ha analizado su teléfono móvil, aunque en su momento, ella ya bloqueó a sus presuntas acosadoras "porque recibió mensajes que le habían molestado".

Pese a la aparente indiferencia del colegio, el caso ha generado consternación en la sociedad sevillana y el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga para el próximo martes 28 de octubre por ella y contra el bullyingy los discursos de odio.

