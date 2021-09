Fue vista por última vez el pasado 24 de agosto. La desaparición de Gabby Petito mantiene en vilo a Estados Unidos. Familiares y policía la buscan desde que fue vista por última vez al dejar un hotel de Salt Lake City con su pareja, Brian Laundrie. Llevaban saliendo juntos más de dos años.

Ambos estaban viajando por Estados Unidos en una caravana y subían su experiencia a un canal de YouTube llamado 'Nomadic Statik'. Su pareja regresó a su casa de Florida sin ella y nadie sabe nada desde entonces. La policía ha recuperado la furgoneta camper de la pareja.

La familia de la joven ha sido quien ha presentado la denuncia después de que la madre de Petito, Nicole Schmidt, que mantenía videollamadas regularmente con ella, llevara días sin lograr contactarla. La madre de Petito ha precisado a Fox News que la pareja se dirigía al Parque Nacional de Yellowstone, pero que Petito no llegó. "Los primeros días en los que no recibí respuestas, creí que estaba en un lugar sin servicio. Fue entre el octavo y el noveno día cuando me preocupé de verdad", detalló Schmidt. Su familia denunció la desaparición a la policía el pasado 11 de septiembre.

Ahora, la policía ha hecho público el vídeo de la cámara personal de un agente que les interceptó en su viaje hace un mes. En él se ve a la pareja. La joven de 22 años, visiblemente afectada, relata que han tenido una discusión pero se culpa a ella misma.

La policía de Florida, donde la pareja había vivido anteriormente, también ha reconocido que las circunstancias de su desaparición "parecían extrañas".

Ante los medios de comunicación el padre de Gabby se ha dirigido directamente a ella: "Sólo queremos que vuelvas a casa. Llámanos. Haznos saber que estás bien. Vuelve a casa, por favor".

Se ha creado una página de GoFundMe para ayudar a la familia en su búsqueda y pagar los gastos de los investigadores y de los viajes. Hasta ahora ha recibido contribuciones de más de 23 mil dólares.

Petito es descrita como una mujer blanca, de aproximadamente 1.5 metros de altura y 50 kilos de peso. Tiene el pelo rubio y los ojos azules, y un tatuaje de un triángulo en el brazo izquierdo, dos tatuajes en los dedos y uno en el antebrazo que dice "let it be". También tiene un piercing en el ombligo.