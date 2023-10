El Ayuntamiento de Murcia y los empresarios que gestionaban las discotecas 'Teatre' y la 'Fonda Milagros' tratan de eludir las culpas por el incendio mortalque se ha cobrado la vida de 13 personas. Las explicaciones que han dado hasta ahora unos y otros no son suficientes.

La discoteca incendiadatenía una orden de cierre desde el año pasado, pero seguía abierta y llena de jóvenes dispuestos a pasárselo bien. Según el Ayuntamiento, fue en enero de 2022 cuando les exigieron el cese de actividad por haber dividido el local en dos: el dueño del Teatre subarrendaba la otra parte a la 'Fonda'.

En octubre de ese mismo año, dieron el siguiente paso: la ejecución de ese cese, el exigirles que echaran el cierre. Pero el caso es que un año después, la discoteca seguía abierta y llena de clientes.

Desde el Ayuntamiento de Murcia todo lo que argumentan es que no lo sabían. "Es imposible tener constancia de ningún local" , ha explicado el concejal de Urbanismo. "El único responsable es la empresa que, a pesar de las comunicaciones efectuadas para cerrar los locales, hizo caso omiso de ello", ha insistido el exconcejal de la misma cartera. Aseguran que el inspector pudo haber ido en algún momento en el que la discoteca estaba cerrada.

Claramente, algo no cuadra. Si había una orden de cierre, ¿por qué seguían abiertos? Los periodistas han tratado de insistir en ello durante la rueda de prensa y el concejal ha respondido así: "La orden que se dio fue de precinto, y por qué no se ejecutó, es el tema".

Cabe señalar que las discotecas publicitaban en sus redes sociales todo el ratos sus fiestas y eran bien conocidas, según el presidente de la federación de empresarios de hostelería de Murcia.

Lo cierto es que escuchar a los dueños de las discotecas o a sus portavoces aumenta el desconcierto. Según su versión, nadie les pidió nunca que cerraran el local y tenían las inspecciones y los papeles en regla. El abogado de la discoteca de la 'Fonda' dice que "no tenían ningún conocimiento de ningún cese", y cree que es inconcebible que si existía esa orden desde enero de 2022, a octubre de 2023 el local siguiese funcionando. "Algún sistema de vigilancia ha fallado", ha argumentado.

También sostiene que hace menos de un año pasó un técnico del Ayuntamiento e hizo comprobaciones de seguridad y de los decibelios del local, un documento que se habría "destruido en el incendio", según sus explicaciones. Y añade a que el fuego, según su teoría, se originó en la discoteca 'Teatre' a raíz de "cañones de fuego frío, como se ve en los vídeos". La portavoz de 'Teatre', por su parte, ha dicho a los medios que las revisiones las tiene pasadas, aunque desconoce la fecha.

Con todo, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha reiterado que exigirá responsabilidades a todo el que haya permitido que dos de las discotecas calcinadas continuaran abiertas a pesar de no tener licencia y sí una orden de cierre. En declaraciones al informativo '24 horas' de RNE, no ha descartado que esa exigencia de responsabilidades llegue a miembros del Consistorio, pero ha querido dejar claro que "los primeros responsables son los empresarios que en su momento recibieron una orden de cierre y no la han cumplido".