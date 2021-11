La ONG valenciana 'Mamás en Acción' acompaña en los hospitales a niños sin padres: menores vulnerables, pequeños con una orden de alejamiento sobre sus padres y niños tutelados por la administración. Su labor es esencial, como reconoce Emilio Monteagudo, jefe servicio pediatría Hospital La Fe de Valencia, porque "la cariñoterapia es una terapia más y muy importante en el tratamiento de los niños".

Estas voluntarias no solo acompañan a pequeños hospitalizados, también hacen el piel con piel con bebés que están solos en el hospital, cuentan cuentos, juegan a hacer puzzles o simplemente ven dibujos. Y cuando un pequeño tiene una prueba, le acompañan hasta la sala de espera, y esperan "como una madre", cuenta Valle Fernández, voluntaria.

Los nervios no desaparecen cada vez que cruzan las puertas del centro hospitalaria para encontrarse con ellos, dispuestas a regalar su tiempo y su cariño. María Redovar, voluntaria, lo describe así: "Piensas que lo has conseguido. Este niño no ha estado solo y sales nueva".

La ONG, que nació en Valencia hace siete año, ya se ha extendido a Murcia y a Madrid, pero su nuevo objetivo es que no haya ningún niño sin familia. Por eso, además fomentan el acogimiento familiar, que haría que estos niños no las necesiten más. Su deseo: "Ojalá un día 'Mamás en Acción' pueda desaparecer". Pero de momento, unos 50.000 niños en España siguen tutelados por la Administración.