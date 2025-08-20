12.000 euros de recompensa para quien aporte una pista sobre uno de los fugitivos más peligrosos que podría estar en la Costa del Sol

Desde la organización destacan que Kevin es robusto, mide casi dos metros, es pelirrojo y

Los detalles Una organización que se dedica a la denuncia ciudadana busca a Kevin Zomas Parl por su implicación en dos crímenes en Reino Unido.

Una organización ofrece una recompensa de 12.000 euros por cualquier pista que conduzca al paradero de Kevin Zomas Parl, un peligroso criminal británico que podría estar en la Costa del Sol, España. Parl, apodado "Hemp" por su afición al cáñamo, está involucrado en el asesinato de Liam Kelly en 2004 y de Lucy, una madre de tres hijos, un año después. La organización destaca su complexión robusta, casi dos metros de altura y cabello pelirrojo rapado. Peter Bleksi, un policía retirado, ha seguido a Kevin por varios países y continúa buscándolo incansablemente, actualizando su apariencia en redes sociales.

Uno de sus objetivos es dar con Kevin, apodado Hemp, cáñamo, por su afición a cierta sustancia, quien está involucrado en el asesinato de este joven Liam Kelly, tenía 16 años en 2004.

Supuestamente lo mató por una deuda, en Liverpool, pero no le pillaron. Y un año después, volvió a actuar en un crimen por encargo. Mató a Lucy, de 22 años, madre de tres niños. Su familia llegó a ofrecer 30.000 euros por dar con su asesino.

Su principal cazador es Peter Bleksi, un policía retirado, que ha seguido a Kevin por Irlanda, Dubai, Australia. Lleva fotos suyas hasta de vacaciones a España porque asegura que "nunca descansaré".

En sus redes alerta de los cambios. Si usa lentillas para disimular sus ojos azules o cómo sería Kevin hoy, 20 años después de los crímenes. Con más pelo, gafas e incluso muestra una imagen en movimiento.