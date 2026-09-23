Ayuso se deshace en elogios con inversores en vivienda y fondos buitre: "La propiedad privada es sagrada y la defenderemos a ultranza"

Los detalles Un mensaje que impacta con el desahucio que se ha vivido hoy en Madrid. Maricarmen, de 87 años, ha sido desahuciada de la vivienda en la que ha vivido durante más de siete décadas. El fondo buitre que posee su piso se ha negado a cualquier negociación.

Horas antes del desahucio de Maricarmen, de 87 años, en Madrid, Isabel Díaz Ayuso elogiaba a los empresarios inmobiliarios que invierten en la capital. Durante su discurso en 'The District', un encuentro internacional de inversión inmobiliaria, Ayuso defendió la propiedad como sagrada desde el punto de vista fiscal. Mientras tanto, Maricarmen fue desahuciada de su hogar de más de siete décadas tras una mañana tensa con cargas policiales y bloqueo de prensa. El Sindicato de Inquilinas apoyó a Maricarmen, pero Urbasesa rechazó una oferta de alquiler. Maricarmen lamentó su situación, denunciando la avaricia económica detrás de su desalojo.

Horas antes de que el drama del desahucio de Maricarmen (de 87 años) se produjera en Madrid, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se deshacía en elogios hacia los empresarios inmobiliarios que vienen a Madrid a invertir y a especular con las viviendas. Ayuso ha defendido que vienen a Madrid a prosperar en paz.

Ha sido la esencia de su discurso en 'The District', un encuentro internacional especializado en inversión inmobiliaria, que se celebra por primera vez en Madrid después de cuatro ediciones consecutivas en Barcelona. "Defendemos la propiedad a ultranza desde el punto de vista fiscal y desde todas nuestras políticas, porque la propiedad es sagrada", subrayó la presidenta.

Un mensaje que impacta con el desahucio que se ha vivido hoy en Madrid. Maricarmen ha sido desahuciada de la vivienda en la que ha vivido durante más de siete décadas. Al cuarto intento se ha acabado dejando sin vivienda a la mujer de 87 años después de una mañana llena de tensión, cargas policiales y bloqueo de acceso a la prensa para informar de lo que estaba ocurriendo en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid.

Después de más de seis horas desde que llegasen los primeros policías a la calle, a las 13:00 horas, hemos podido ver a Maricarmen saliendo en camilla del edificio en el que ha vivido toda su vida acompañada por efectivos del SAMUR tras ser desahuciada.

Pasadas las 6:00 horas empezaron a llegar los primeros efectivos de la Policía Nacional para acordonar la zona y levantar las tiendas de la acampada frente al edificio de Madrid en el que vivía la anciana hasta el día de hoy. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha mantenido durante toda la noche una acampada de apoyo a Maricarmen frente a su domicilio y, pese al levantamiento de las tiendas de campaña, se han quedado frente a la casa de Maricarmen. Entre los presentes han estado el diputado de Sumar Enrique Santiago y la eurodiputada de Podemos Irene Montero.

A las 10:00 horas, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha confirmado que Urbasesa se ha negado a aceptar la oferta de alquiler y se iba a proceder al desahucio. "Quieren echar de su casa a una mujer de 87 años pese a existir una solución sobre la mesa", denuncian.

Este martes por la noche, Maricarmen denunció que la intentasen echar "por el puto dinero". "He vivido aquí 71 años. No me quiero ir. Esta gente por dinero hace lo que sea", lamentaba la mujer, con una discapacidad reconocida del 50%.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.