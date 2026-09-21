La Comunidad de Madrid dice ahora que el ático iba a estar al "servicio de las consejerías" sin aclarar por qué fue Ayuso a verlo

El contexto El Ejecutivo madrileño vuelve a cambiar de versión tras haber admitido que el ático de lujo iba a servir como "área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades".

El gobierno madrileño enfrenta cuestionamientos por la compra de un ático, a pesar de intentar cerrar el tema. La publicación del expediente, de 224 páginas, ha generado más preguntas. El consejero Miguel Ángel García Martín defendió que el ático era para las consejerías, sin aclarar por qué Ayuso lo visitó. La oposición, liderada por Tatiana Jiménez, cuestiona la falta de claridad sobre la operación y el uso del inmueble, recordando la gestión de 4.187 bienes. García Martín insiste en la transparencia del expediente y niega que Ayuso tenga una residencia oficial. La polémica continúa con acusaciones cruzadas y la oposición exigiendo más explicaciones.

Aunque el gobierno madrileño intenta dar carpetazo a la polémica por la compra del 'ático secreto', la publicación del expediente ha generado más preguntas y, este lunes, la Comunidad de Madrid ha dado una nueva versión al respecto. El consejero Miguel Ángel García Martín, que ha tenido que asumir la defensa de Díaz Ayuso, ha afirmado este lunes que el ático era para necesidades "de las consejerías", sin aclarar por qué la presidenta fue a verlo.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local se ha remitido a la publicación del expediente, de 224 páginas, para defender su transparencia. "Se ha publicado la integridad del expediente (...) tanto de la parte de adquisición, como de la parte de puesta a disposición de la Administración", ha esgrimido en la comisión abierta en la Asamblea por este asunto.

Para la oposición, entre todas esas hojas no se resuelve cómo empezó la operación. "¿Dónde está ese encargo? ¿Cómo se dan instrucciones verbales para gastos de seis millones de euros por parte de una empresa pública?", ha preguntado la socialista Tatiana Jiménez.

El portavoz ha defendido que "no se ha producido ningún encargo, sino que se enmarca en la actividad normal de Planifica Madrid (la empresa pública que gestiona los inmuebles autonómicos)".

Función del ático

Tampoco ha quedado claro para qué se necesitaba el inmueble. Jiménez ha recordado que "el total de bienes que gestiona —Planifica Madrid— es de 4.187". "¿Necesitaban ustedes otro inmueble más?", ha planteado.

El consejero se ha vuelto a amparar en el expediente, asegurando que "todos los informes dicen que era un inmueble para ponerlo al servicio de las necesidades que pudieran tener las distintas consejerías".

Sin embargo, el expediente también refleja que "la Comunidad tiene interés en hacer uso del mismo inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades".

Al ser preguntado sobre ese uso "residencial", García Martín ha insistido en que "Díaz Ayuso vive en su propia casa y no tiene ni tendrá una residencia oficial".

A partir de ahí, la comisión se ha convertido en un cruce de acusaciones y el portavoz ha subrayado que "no hay nada que ocultar".

La oposición sigue cuestionando quién puso en marcha la compra, mientras el Gobierno sostiene que no hubo ningún encargo y que el expediente acredita el uso institucional del ático. Añadiendo además que todo ha quedado ya más que documentado.

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