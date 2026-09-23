Espectacular robo de un camión en Italia: llevaba una carga de cacao valorada en seis millones de euros

Cuatro encapuchados han disparado al vehículo, que ha tenido que detener su marcha. El conductor es arrastrado fuera de manera violenta. Todo el asalto ha quedado grabado gracias a una cámara que tenía el vehículo.

En Italia se ha producido un espectacular robo de cacao en un camión. Las sobrecogedoras imágenes han sido grabadas desde el vehículo. El valor de la carga que llevaba el camión alcanzaba los seis millones de euros.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, un vehículo adelanta al camión. De una de las ventanas sale un hombre encapuchado portando un arma. Este dispara contra el camión y el conductor decide para el vehículo.

Tres individuos bajan del coche para asaltar del camión. El conductor no ofrece resistencia y, lo primero que hacen, es reventarle el cristal. Lo sacan del camión para introducirlo en el coche, pero, finalmente, deciden dejarlo en libertad. Uno de los encapuchados se sube al camión para así poder robar su carga.

Leo Álvarez desvela que el robo no ha acabado como esperaban ya que, finalmente, no han robado la carga. "El camión tiene un cierre de seguridad tan complicado que no lo pueden abrir y dejan el camión a varios kilómetros y los seis millones en cacao", concluye el periodista, "no se llevaron nada".

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