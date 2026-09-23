Choque de ministros por el desahucio de Maricarmen: García pide a Puente no "confundirse de adversario" e insta a impulsar la ley de Sumar

El contexto El ministro de Transportes había cargado contra Ada Colau por pedir que los partidos de Sumar rompan el Gobierno si el PSOE no despliega políticas valientes en vivienda.

La crisis de la vivienda ha generado tensiones en el Gobierno español tras el desahucio de Maricarmen en Madrid. Los ministros Óscar Puente y Mónica García han discutido sobre la gestión de esta problemática. Puente criticó a Ada Colau por instar a romper con el Gobierno si el PSOE no adopta "medidas valientes". García respondió pidiendo no confundir adversarios y apoyar la ley de Sumar. Colau llamó a actuar contra la especulación y el rentismo, mientras Puente rechazó lecciones de izquierdismo. Nahuel González y Gabriel Rufián también criticaron al PSOE por su manejo de la crisis.

Choque en el Gobierno por la crisis de la vivienda. En un día marcado por el desahucio de Maricarmen en Madrid, los ministros Óscar Puente y Mónica García se han enzarzado en una discusión sobre cómo gestionar este problema nacional, después de que Puente haya cargado contra Ada Colau, que ha pedido a los partidos de Sumar romper con el Gobierno si el PSOE no toma "medidas valientes" sobre vivienda.

Tras el reproche de Puente hacia la exalcaldesa de Barcelona, Mónica García le ha respondido y le ha pedido "no confundirnos de adversario", a la vez que le ha instado a apoyar la ley propuesta por Sumar.

"Con todo el respeto, Óscar. No es a Ada a quien hay que pedir cuentas sobre la insufrible situación de la vivienda que venimos años denunciando. Con unas derechas que han impedido cualquier avance y un mercado especulativo feroz, es importante no confundirnos de adversario", ha esgrimido la ministra de Sanidad en X.

García ha pedido "poner todas nuestras herramientas al servicio del principal problema de los ciudadanos y llevar al Consejo de Ministros el Real Decreto Ley" que Sumar lleva meses defendiendo.

Colau ha reclamado a las formaciones que integran Sumar romper el Gobierno si el PSOE no despliega "políticas valientes" en vivienda. En un vídeo de Instagram, la expolítica ha llamado a la acción a Sumar, declarando que "no se puede mantener la presencia en un Gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo, para enfrentarse a los fondos buitres" o "para acabar con el rentismo y la especulación".

Ha defendido además que el socio minoritario no puede ser "cómplice" de la "cobardía" del PSOE en materia de vivienda y que el desahucio de Maricarmen, de 87 años, tiene que ser un "punto de inflexión" para hacer políticas de vivienda. "Y si el PSOE no está dispuesto, que quede claro", ha apostillado.

Puente no acepta "lecciones de izquierdismo"

Su petición no ha gustado a Puente. El ministro de Transportes ha afirmado en X que no acepta lecciones de "izquierdismo" ni de valor de Colau "ni de nadie", recordando que cuando fue alcalde de Valladolid remunicipalizó el servicio de suministro de agua mientras ella "se perdía en excusas en Barcelona".

"Bastante cansado de los que nos dan lecciones de izquierdismo o de valor. A mí, a izquierdista y a valiente no me gana ni Colau ni nadie", ha exclamado el ministro.

En otra publicación, Puente ha ironizado que hay sectores en la izquierda que "en el fondo están encantados" con esta polémica porque "nada les pone más que atizar al PSOE y al Gobierno" mientras pueden abonarse al "relato épico de las barricadas".

"Han pasado por gobiernos municipales y nacionales y no han asentado ningún tipo de cambio. Viven a la contra. Es el gran drama de la Berdadera Hizquierda española", ha recriminado Puente a parte de la izquierda alternativa al PSOE.

Críticas al ministro

Tras estas críticas, el diputado de IU adscrito a Sumar, Nahuel González, ha replicado al ministro y le ha recordado que tiene mucho de que hablar en relación al PSOE y su gestión, como los casos de corrupción que salpican a los socialistas, la situación de Cercanías o la ampliación del Puerto de Valencia.

Además, ha incidido en el giro que dio el PSOE sobre el Sáhara Occidental tras avalar el plan de autonomía propuesto por Rabat en la zona.

"¿Qué haces, Óscar? ¿De verdad quieres que entremos? Mira que hay mucho de qué hablar, eh", ha escrito el parlamentario para apuntar: "Puerto de València, corrupción, Cercanías, Sáhara, tauromaquia". "¿Sigo? Hoy estás demostrando quién eres", ha espetado al titular de Transportes.

También el diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha señalado al PSOE por no actuar con contundencia frente a la actual crisis. "Lo de Mari Carmen tiene responsables con nombre y apellidos. Y se llaman PP, PSOE, VOX y Junts", ha señalado Rufián en redes sociales, junto a una noticia de la abstención del PSOE sobre la propuesta para prohibir la venta de pisos a fondos buitre.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido