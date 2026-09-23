Disparan a un hombre en la cara en un restaurante de Málaga: se sospecha que es un ajuste de cuentas de las mafias turcas

Un hombre turco de 47 años, vinculado con el Fenerbahçe, recibía dos disparos, uno de ellos en la cara, mientras cenaba en una terraza de Málaga. Se sospecha que podría tratarse de un ajuste de cuentas que podría tener que ver con las mafias turcas.

En un restaurante de Málaga tenía lugar un nuevo ajuste de cuentas cuando un hombre turco de 47 años que se encontraba cenando en el local recibía dos disparos, uno de ellos en la cara.

El hombre, que milagrosamente ha conseguido salvar la vida, tiene vínculos con el equipo de fútbol del Fenerbahçe y el incidente podría tener que ver con las mafias turcas que están afincadas en la Costa del Sol, que se dedican al tráfico de heroína, cocaína y armas.

Los testigos aseguran haber visto a dos hombres descender por unas escaleras cercanas al restaurante, para después proceder a abrir fuego contra la víctima. Las detonaciones, hasta cuatro según quienes estaban en el lugar de los hechos, provocaron momentos de pánico, como se puede ver en los vídeos grabados en el momento.

Este se trata del segundo episodio con armas de fuego registrado en la ciudad en apenas una semana. Por ello, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ya ha anunciado un refuerzo de las medidas de seguridad con mayor presencia policial.

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