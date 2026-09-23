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Maricarmen, desahuciada

laSexta capta el desgarrador sonido del desahucio de Maricarmen desde dentro: llantos mientras revientan su puerta

Los detalles laSexta ha captado el sonido del desahucio de Maricarmen, de 87 años. Sus gritos y su llanto se escuchan mientras los agentes acceden a la vivienda y ejecutan el desalojo de la casa en la que ha vivido durante 71 años.

laSexta capta el desgarrador sonido del desahucio de Maricarmen desde dentro: llantos mientras revientan su puerta

laSexta ha captado el sonido que nadie quería escuchar y que tanto se trató de evitar: el del desahucio de Maricarmen, de 87 años. Los gritos y el llanto de la mujer se escuchan mientras los agentes acceden a la vivienda y ejecutan el desalojo. El audio permite seguir lo que está ocurriendo en el interior de la casa, donde Mari Carmen ha vivido durante 71 años.

Un plano fijo del patio interior, acompañado por el llanto desgarrador de la mujer, se convierte en la banda sonora de un desahucio que deja una escena especialmente difícil de asimilar. Al otro lado de la puerta, los agentes intervienen mientras Maricarmen, completamente desconsolada, presencia cómo se ejecuta el desalojo de la que ha sido su casa durante más de siete décadas.

El desalojo se ha producido después de una mañana de tensión en los alrededores del edificio. Desde primera hora, la Policía Nacional desplegó un dispositivo en la zona y levantó las tiendas de campaña de la acampada que el Sindicato de Inquilinas de Madrid había mantenido durante toda la noche para tratar de impedir el desahucio.

Maricarmen había afrontado ya otros tres intentos de desalojo. El Sindicato de Inquilinas había denunciado además que existía una oferta para buscar una solución habitacional y que la empresa propietaria no la había aceptado.

La periodista Andrea Ropero ha explicado cómo vivió el momento durante la cobertura del desahucio: "El sonido de la sierra cuando cortaban la puerta, cuando entraban... es difícil de calificar. Me ha tocado cubrir momentos muy duros, pero el de hoy es inenarrable".

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