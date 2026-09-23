Ahora

Joaquín Martins 'el Mauri'

Condenado a 17 años de prisión un hermano de Antonio Anglés por secuestrar y torturar a un hombre

Los detalles El hermano de Antonio Anglés, Joaquín Martins 'el Mauri', está acusado junto a otras cinco personas, de secuestrar y torturar a un hombre en 2021. Además de la pena de cárcel, la Audiencia de Valencia impone a los seis procesados indemnizar a la víctima con 10.000 euros.

Joaquín Martins, hermano de Antonio Anglés, en una foto de archivo. Joaquín Martins, hermano de Antonio Anglés, en una foto de archivo.Agencia EFE

Joaquín Martins 'el Mauri', hermano de Antonio Anglés, autor de los asesinatos de las niñas de Alcàsser (Valencia), ha sido condenado por la Audiencia de Valencia a 17 años y 9 meses de prisión a como responsable, con otras cinco personas, de secuestrar y torturar a un hombre en 2021.

Igualmente, la Audiencia impone a los seis procesados indemnizar a la víctima con 10.000 euros por las lesiones sufridas y el daño moral causado, así como la prohibición de acercarse y comunicarse con ella, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La Audiencia condena a los seis procesados por los delitos de detención ilegal (4 años), lesiones (5 años), amenazas (2 años), robo con violencia (5 años) y daños (1 años y 9 meses), y los absuelven del delito de pertenencia a grupo criminal que se les imputaba.

Los detenidos fueron apresados en 2023 en los municipios valencianos de Paterna, Alfafar y Albal por delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas, robo con violencia, daños, pertenencia a grupo criminal, robo de vehículo a motor, falsedad documental, hurto y uso de vehículo a motor.

Uno de los condenados por estos hechos es Joaquín Martins, 'el Mauri', uno de los hermanos de Antonio Anglés y que se cambió el apellido después de que éste fuera considerado autor, junto a Miguel Ricart, de los asesinatos de las tres niñas de Alcàsser hace 30 años. Antonio Anglés huyó y nunca fue detenido, desconociéndose su paradero.

Los hechos ocurrieron en 2021

Según la sentencia, los seis condenados se pusieron de acuerdo, junto con terceras personas no identificadas, para capturar a Francisco, e idearon la forma de hacerlo, los seguimientos previos, la utilización de violencia e intimidación para doblegar su voluntad y los medios para realizarlo.

Estos delitos tuvieron lugar el 29 de noviembre de 2021 cuando un grupo abordó a un hombre en Montserrat (Valencia) cuando regresaba a su domicilio y con gran violencia lo obligaron a subir a una furgoneta, con la que lo trasladaron a una nave.

Allí lo tuvieron retenido varias horas y le golpearon para dejarlo más tarde en la carretera de Santa Ana, junto a la urbanización conocida como Los Pitufos, en el término de Paiporta, desnudo, desorientado y con las manos atadas a la espalda con bridas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La comisión judicial ejecuta el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años, en favor de un fondo buitre
  2. Zapatero pide al juez que pregunte a Arabia Saudí para acreditar que las joyas más valiosas fueron un regalo del rey en 2007
  3. Ceuta se blinda ante la amenaza de una nueva entrada masiva en la ciudad coincidiendo con las elecciones en Marruecos
  4. Ana Vázquez (PP) niega haber vacíado el spray pimienta en el Congreso tras precintarse varias salas por picores: "Si alguna mujer lo ha comprado, que no lo tire"
  5. Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en un "histórico" encuentro en Nueva York
  6. Dos heridos, uno crítico, tras explotar un depósito de gas en un hotel de Peralada (Girona)