Condenado a 17 años de prisión un hermano de Antonio Anglés por secuestrar y torturar a un hombre

Los detalles El hermano de Antonio Anglés, Joaquín Martins 'el Mauri', está acusado junto a otras cinco personas, de secuestrar y torturar a un hombre en 2021. Además de la pena de cárcel, la Audiencia de Valencia impone a los seis procesados indemnizar a la víctima con 10.000 euros.

Joaquín Martins 'el Mauri', hermano de Antonio Anglés, autor de los asesinatos de las niñas de Alcàsser (Valencia), ha sido condenado por la Audiencia de Valencia a 17 años y 9 meses de prisión a como responsable, con otras cinco personas, de secuestrar y torturar a un hombre en 2021.

Igualmente, la Audiencia impone a los seis procesados indemnizar a la víctima con 10.000 euros por las lesiones sufridas y el daño moral causado, así como la prohibición de acercarse y comunicarse con ella, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La Audiencia condena a los seis procesados por los delitos de detención ilegal (4 años), lesiones (5 años), amenazas (2 años), robo con violencia (5 años) y daños (1 años y 9 meses), y los absuelven del delito de pertenencia a grupo criminal que se les imputaba.

Los detenidos fueron apresados en 2023 en los municipios valencianos de Paterna, Alfafar y Albal por delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas, robo con violencia, daños, pertenencia a grupo criminal, robo de vehículo a motor, falsedad documental, hurto y uso de vehículo a motor.

Uno de los condenados por estos hechos es Joaquín Martins, 'el Mauri', uno de los hermanos de Antonio Anglés y que se cambió el apellido después de que éste fuera considerado autor, junto a Miguel Ricart, de los asesinatos de las tres niñas de Alcàsser hace 30 años. Antonio Anglés huyó y nunca fue detenido, desconociéndose su paradero.

Los hechos ocurrieron en 2021

Según la sentencia, los seis condenados se pusieron de acuerdo, junto con terceras personas no identificadas, para capturar a Francisco, e idearon la forma de hacerlo, los seguimientos previos, la utilización de violencia e intimidación para doblegar su voluntad y los medios para realizarlo.

Estos delitos tuvieron lugar el 29 de noviembre de 2021 cuando un grupo abordó a un hombre en Montserrat (Valencia) cuando regresaba a su domicilio y con gran violencia lo obligaron a subir a una furgoneta, con la que lo trasladaron a una nave.

Allí lo tuvieron retenido varias horas y le golpearon para dejarlo más tarde en la carretera de Santa Ana, junto a la urbanización conocida como Los Pitufos, en el término de Paiporta, desnudo, desorientado y con las manos atadas a la espalda con bridas.

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