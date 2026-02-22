Detenido un hombre de 66 años tras matar a puñaladas a su hermano de 70 en Peleas de Abajo, Zamora

¿Qué ha pasado? Otro familiar de los hermanos ha sido el que ha avisado a las autoridades sobre la agresión, de la que se desconoce el momento en el que tuvo lugar, si bien habría sido durante este fin de semana puesto que la última vez que se vio al fallecido fue el viernes.

La Guardia Civil ha detenido este domingo a un varón de 66 años como supuesto autor de la muerte de su hermano de 70, al que ha apuñalado varias veces en una vivienda de la localidad zamorana de Peleas de Abajo. El suceso se ha conocido minutos antes de las 7.19 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que solicitaba asistencia para el septuagenario, quien se encontraba inconsciente tras la agresión.

El 112 ha avisado de esta agresión a la Guardia Civil (COS) de Zamora y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una UVI móvil y personal sanitario de guardia del centro de salud de Corrales del Vino. En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha confirmado el fallecimiento del varón, según datos del 112 Castilla y León.

Posteriormente, la Guardia Civil ha informado de la detención del varón de 66 años, hermano y vecino de la víctima, quien ha sido encontrado en la cama de su habitación tras los hechos y se encuentra ahora en dependencias de la Benemérita en Zamora.

El detenido será puesto a disposición judicial en el momento que se finalicen las actuaciones de investigación y las diligencias están bajo secreto de Sumario, a cargo la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zamora capital, Plaza número 6.

