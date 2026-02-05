Quién es Rosa Rodríguez, la gallega que quiere llevarse el bote de 'Pasapalabra'

Llegó al concurso cuando Manu Pascual ya era favorito, y ahora se disputa con él la posibilidad de llevarse el bote millonario más alto de la historia del concurso. Esto es todo lo que sabemos de Rosa Rodríguez.

Rosa, igual que Manu, va a por el bote. Porque a 'Pasapalabra' se entra con la intención de llevarse a casa la mayor cantidad de dinero posible. Y eso es lo que ocurre esta noche, cuando se reparte el mayor bote de la historia del concurso, más de 2,7 millones de euros, una cantidad que se llevará uno de los dos. Rosa Rodríguez llegó al programa cuando Manu Pascual ya era el claro favorito, y aunque ella no lleva tantos programas como él, lo hizo por todo lo alto. De hecho, hasta el año pasado, Manu era uno de los dos únicos concursantes que habían superado la barrera de los 300 programas —junto a Orestes Barbero—, pero hace sólo unos días Rosa también superó ese hito.

Rosa Rodríguez es algo mayor que Manu Pascual, cumplió 32 años el pasado 18 de octubre. Nació en Quilmes (Argentina), aunque vive en A Coruña (Galicia) desde muy pequeña, como ella misma explicó en uno de los programas. Cuando ella y sus hermanos eran pequeños, sus padres "decidieron sacrificar todo" y "dejar atrás a su familia y su país" para darles la mejor vida posible.

Es profesora de castellano e inglés, y ahora, como 'estudiante' para 'Pasapalabra', asegura que entrena su cerebro mientras sale a caminar por la montaña. No es especialmente melómana, y a diferencia de Manu Pascual, asegura que no escucha mucha música (algo de folk, rock y pop, pero sí le encanta leer, especialmente lecturas relacionadas con la historia y la psicología o la antropología. Su principal afición es la cocina, y según sus padres y el resto de familiares, se le da especialmente bien la repostería.

Su paso por 'Pasapalabra' va más allá de su inteligencia y su, cómo no decirlo, sonrisa omnipresente. También ha hecho un alegato de la presencia de las mujeres en este tipo de programas, ya que es consciente de la infrarrepresentación del género femenino. "Hay pocas, y quizá cuando estás del lado del que está constantemente representado, no eres consciente de lo importante que es esa representación".

Si Rosa se hace con el bote de 2,7 millones de euros, haría lo mismo que Manu Pascual, y lo mismo que ya hizo en su momento Óscar Díez, el último ganador del bote del concurso: nada especial, más que vivir tranquila. Sobre todo, aseguró ella misma, empezaría por ayudar a su familia, pero seguiría haciendo lo que le gusta y trataría de "estar tranquila".