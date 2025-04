'Sin ellos', la serie que ha visibilizado el "orgullo" de los migrantes en España: "Ha reconocido mi trabajo"

Queríamos darles visibilidad, que vieran que, sin ellos, muchas de las tareas cotidianas no saldrían adelante. Hablamos del trabajo de los inmigrantes en España, el mismo que hemos repasado a lo largo de siete reportajes en los que analizamos cómo sectores clave de nuestro día a día no podrían salir adelante sin su trabajo. Cuidados, construcción, sanidad, hoteles, hostelería, el campo, la mensajería... Ahora, les hemos preguntado a los protagonistas, cómo lo han vivido, qué les han dicho en su entorno. Y este es el resultado: muchos les miran ahora de otro modo.

"Ha sido una manera de visibilizar a trabajadores migrantes de este país, inmigrantes que vienen a echar una mano en tareas que españoles no quieren realizar", apunta Sonia Rodríguez, directora y trabajadora social de Soluciona A Coruña, empresa de cuidados a domicilio. Y hablando de visibilizar, los vídeos de esta serie, bautizada 'Sin ellos', e inspirada en un vídeo que se hizo viral en Alemania, han sido compartidos por casi cuatro millones de personas en nuestras redes sociales. Además, figuras públicas como la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha valorado la aportación positva al debate migratorio de estos vídeos.

Para Maikel, camarero de Bodegas Rosell en Madrid, "orgullosísimo" de haber contribuido a este mensaje, estos enfoques muestran "que la mayoría de extranjeros no somos malos, sino que buscamos una vida mejor".

A menudo invisibles, estos reportajes han mostrado que están ahí, algo que ayude a que la sociedad empatice más con estas personas. Lo cuenta José Manuel Cumbreras, agricultor y gerente de FresCasacampo, en Palos de la Frontera (Huelva): "Todo el personal que tenemos ha compartido muchísimo la noticia", apunta. Este agricultor considera que estos temas dan muestra de que "tenemos el apoyo de ellos y ellos el nuestro", y los ve muy necesarios para "concienciar a la opinión pública de que sin ellos no funcionaríamos".

'Sin ellos' ha llegado fuera de España también a través de sus protagonistas, que los han compartido con sus familias: "Los han visto mis amigas de mi país", cuenta Petra Pascariu, trabajadora rumana de FresCasacampo, que cree que son de gran utilidad: "Ha reconocido mi trabajo y no solo de mí, sino de todos los inmigrantes que llevamos muchos años aquí", destaca. Porque ellos también sufren una mirada distorsionada desde fuete: "Muchos de ellos no saben lo que hacemos aquí y piensan que se gana fácil, pero no", sostiene.

Parece extraño tener que hablar de lo evidente, pero ante la ola reaccionaria xenófoba que vivimos en la política, los protagonistas destacan la obviedad de que el beneficio de la inmigración es recíproco: "El que niegue que hace falta inmigración está muy confundido", expone Raúl Ruiz, director general de Fontanería y Reformas Rubio. Para Ruiz. los inmigrantes "vienen aquí a ganarse la vida, a solucionar sus problemas, y nos viene fenomenal a nuestro trabajo", añade.

Aun así, ellos mismos se sorprender al ver que la situación de ser mayoría en ocurre también en otros muchos sectores: "Creía que solo había en hostelería", afirma María Guevara, encargada de Zumolandia Sada, en A Coruña.

Y de lo que no se sorprenden tanto es de los mensajes de odio en respuesta que nos han llegado a las redes sociales. Fernando García, presidente del comité de empresa de Glovo, le quita valor y cree que la ultraderecha es "minoritaria", pero "ha creado su burbuja en redes sociales".

En definitiva, estos trabajadores dan muestra de nuestro propósito con esta serie: España es mucho mejor "con ellos".