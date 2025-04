La España que come gracias al trabajo de los migrantes: "Sin ellos, el campo desaparecería"

Después de subrayar cómo los migrantes son absolutamente necesarios para garantizar la prestación de servicios en sanidad, residencias y cuidados a domicilio, el proyecto 'Sin ellos' de laSexta ha comprobadoqué pasa con las cosas del comer. Spoiler: más de lo mismo. Porque si hablamos del sector primario, el empleo de los inmigrantes es crucial para seguir manteniendo unos niveles de producción en duros trabajos que nadie quiere hacer.

Para empezar, unos datos generales: gracias los trabajadores extranjeros, Huelva cultiva fresas para 131 países de cuatro continentes. Almería supera los cinco mil millones de euros en exportaciones anuales, las flotas pesqueras sortean la escasez de personal y la ganadería sigue alimentándonos. En total, más de 270.000 personas migrantes cotizan en la agricultura, ganadería y pesca españolas.

Lo confirman los empleadores de las cuatro empresas que hemos visitado. José Manuel Raposo, dueño de Finca Raposo SC, en A Coruña: "Sin esta gente que viene de fuera las granjas tendrían que cerrar".

"Nosotros tenemos seis inmigrantes. Si ellos no estuvieran, mi empresa estaría amarrada", dice también Jacinto Vidal, patrón del O Viscaya. "El campo desaparecería, en Huelva y en toda España", sostiene José Manuel Cumbreras, agricultor y gerente de FresCasacampo, en Palos de la Frontera (Huelva).

Los trabajadores migrantes son más del 80% de la mano de obra recolectora en España. "Y si no recolectamos no hay transporte, no hay fábrica de envases, no hay manipulados. Todos los indirectos de la agricultura desaparecerían también", añade Manuel Piedra, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Huelva.

Y es que, con el paso de los años, el fruto del campo y del mar es rechazado por los hijos de los españoles, como remarca Eduardo López, agricultor de COAG Almería: "Hoy día los hijos de los agricultores están en la universidad: son médicos, abogados, por eso hemos tenido que tirar de peones de países de fuera". Ningún español joven quiere dedicarse a la recogida de la fresa, señalan, pues el español aspira ya a un puesto más cualificado.

Los empresarios del sector primario aseguran que es "misión imposible" encontrar gente nacional, y son los migrantes los que aceptan estos empleos... y sus hijos.

Cuando hablamos de migrantes, nos referimos también a personas como Musa Dieng, que puso su vida en riesgo siguiendo el sueño europeo: "El futuro aquí es buscarnos la vida y luego volver a Senegal jubilado", comenta este pescador de Senegal.

Pero nada es fácil en la vida del migrante, quienes, además de hacer los trabajos más duros, siguen sufriendo discriminación racial, como manifiesta uno de cada tres migrantes, según un estudio del Ministerio de Igualdad publicado en 2024.