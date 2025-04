Un país sin... ¿camareros de fuera? La hostelería española perdería el 25% de su personal sin el trabajo de los migrantes

"Me decían mono. Yo no sabía lo que era", afirma Aliou Diaw, camarero de origen senegalés, que pasó de vender bolsos en la terraza de Marbella a conseguir un contrato como camarero. Él que viene en España desde 2006 tras llegar en patera, es uno de los miles de trabajadores migrantes o de origen extranjero de la hostelería española. En total, ellos suponen el 25% del personal de hostelería de nuestro país. El proyecto 'Sin ellos' de laSexta, que ha evaluado ya qué pasaría en el sector sanitario, en el campo y en los cuidados, si no hubiera migrantes, se fija esta vez en un sector imprescindible de la economía española: la restauración.

Diaw, el mismo que recibía insultos al principio, hoy tiene compañeros y superiores españoles y extranjeros, que lo valoran y lo respetan: "Me siento protegido aquí". De no ser de trabajadores como él, muchas mesas quedarían desatendidas. Aunque la media española sea un 25%, en laSexta hemos visitado Bodegas Rosell, una castiza bodega madrileña, cuyo personal migrante se eleva al 80%. Entre ellos, está Maikel, de República Dominicana: "No son nada sin nosotros y nosotros no somos nada sin ellos. Somos partes que se complementan", sostiene.

"Sin ellos, nos quedamos como en foto, cuatro", apunta Pepe Rosell, regente del negocio.

Tras la pandemia, muchos empleados de la hostelería cambiaron de sector y eso abrió la puerta a mucha población migrante. En 2019, España contaba con 377.012 extranjeros en la hostelería, cifra que aumentó un 31% en los últimos cinco años: en 2024 había 496.178 trabajadores migrantes.

"Le ponemos corazón a lo que hacemos y nos gusta hacerlo. Somos partes que se complementan", añade Luisa Fernández, camarera de Zumolandia, en A Coruña.

Los empresarios saben que es una mano de obra que escasea en España. Así que si no quieren dejar zumos sin poner... café sin servir y platos sin fregar... tienen que tirar de ellos... Pero recuerdan: no es algo solo de España, pues la migración existe en todas partes: "Todas las personas buscamos siempre un mejor futuro, sea donde sea", afirma Jon Jairo Fernández, también camarero en este local gallego.

Aun así, estos trabajadores comentan que siguen sufriendo comentarios xenófobos y siguen escuchando como que vienen a "quitarnos el trabajo". Pero hay trabajos que la gente de aquí no quiere hacer y, al menos en el sector de la hostelería, los empresarios llevan meses advirtiendo de la falta de personal.

En defintiva, todos buscamos ganarnos el pan. Así que respetemos cuando salimos, a los que nos lo ponen en la mesa.