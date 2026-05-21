Menos días de baja para los pacientes, más dinero para el médico: la escandalosa oferta del Servicio Gallego de Salud

¿Por qué es importante? Los sindicatos ya critican la medida y denuncian que el problema real no son las bajas largas, que hay otros factores, como pruebas médicas que tardan mucho en hacerse.

El Servicio Gallego de Salud ha propuesto un incentivo económico de 2.500 euros para los médicos de familia que reduzcan la duración de las bajas laborales de sus pacientes, lo que ha generado controversia. Los sindicatos han criticado la medida, argumentando que la duración de las bajas depende de las características individuales de cada paciente, no del médico. La Xunta defiende la medida como una forma de reducir el absentismo y agilizar trámites, mientras que los sindicatos señalan que las demoras en pruebas médicas y tratamientos prolongan las bajas. El Gobierno central también ha criticado la propuesta, cuestionando la atención sanitaria en Galicia.

Plus de productividad a cambio de acortar las bajas de sus pacientes. Esta es la escandalosa oferta del Servicio Gallego de Salud a los médicos de familia. Dice que algunas bajas se alargan más de lo debido, y dará 2.500 euros a los facultativos que las controlen. Los sindicatos ya han pedido que se retire.

A partir de ahora, parte del complemento de productividad de los médicos en Galicia dependerá de que las incapacidades temporales no excedan la duración estándar. Traducido, esto significaría: menos días de baja para los pacientes, más dinero para el médico. Una medida que los sindicatos critican.

"La duración de la baja no depende del médico que la prescribe, depende de las características del paciente, de las enfermedades previas, de su puesto de trabajo", ha explicado Manuel González, del sindicato médico. Por su parte, Ana López, también del sindicato, ha agregado que "no hay enfermedades, hay enfermos y cada uno tiene su idiosincrasia".

La Xunta lo vende como una herramienta para combatir el absentismo. El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha señalado que el objetivo es "reducir la burocracia y agilizar los trámites". Ese complemento a los médicos puede rondar los 2.500 euros.

Pero los sindicatos denuncian que el problema real no son las bajas largas y que hay otros factores, como pruebas médicas que tardan mucho en hacerse. "La espera de pruebas complementarias, de revisiones con especialistas [...] una fisioterapia, una rehabilitación y eso prolonga las bajas", ha apuntado López.

Mientras, desde el Gobierno llevan semanas cargando contra la Xunta por cuestionar el criterio de los profesionales médicos. "Lo que está haciendo el señor Rueda es mirar para otro lado cuando la media de atención de la sanidad galega es de 700 días de espera", ha declarado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Se trata de una medida polémica que obliga a plantearse si se puede medir la recuperación de una persona con criterios de productividad.

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