Los vecinos de Las Médulas denuncian el "abandono total" de la Junta tras los incendios: "La gestión ha sido nefasta"

Los detalles Siete meses después del fuego que asoló la zona declarada Patrimonio de la Humanidad y a punto de unas nuevas elecciones, los ciudadanos de poblaciones cercanas critican la gestión del Gobierno. "Es su obligación cuidarlo, protegerlo, mimarlo, tener un plan de evacuación e incendios", dicen.

Las elecciones en Castilla y León se celebran el próximo domingo, en un contexto de descontento por el incumplimiento de promesas tras la devastadora ola de incendios del verano pasado. El 9 de agosto, el fuego arrasó Las Médulas y el presidente Alfonso Fernández Mañueco prometió su recuperación. Sin embargo, siete meses después, los vecinos se sienten abandonados y critican la gestión de la Junta. Fina Gómez exige más acción y un plan de evacuación eficaz. Aunque la confianza en los políticos está dañada, el alcalde de Yeres, Ángel Merayo, espera mejoras antes del verano. Los lugareños solo piden atención y que no se olviden de ellos.

El próximo domingo se celebran las elecciones en Castilla y León. Una más de este año decisivo, pero allí sufrieron el verano pasado la mayor ola de incendios de nuestra historia y los vecinos están indignados con el incumplimiento de las promesas hechas. El más llamativo, el de Las Médulas, el conjunto paisajístico declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997.

La tarde del pasado 9 de agosto, el fuego comenzó a devorar las laderas de Las Médulas. Para entonces, Alfonso Fernández Mañueco lanzaba un mensaje: "Volverán a lucir con todo su esplendor, incluso mejor, en los próximos meses. El Gobierno de Castilla y León está siempre cerca de la gente". Algo que parece que no se cumplió.

Siete meses después, el sentimiento de los vecinos es de abandono total y rabia. "Estamos muy heridos" o "No están haciendo nada" son algunas de las frases que reproducen los habitantes de la zona. Desde allí, Fina Gómez alza la voz y exige más trabajo a la Junta: "La gestión ha sido nefasta como la copa de un pino. Es tu obligación como Administración, en un país desarrollado como es España, cuidarlo, protegerlo, mimarlo, tener un plan de evacuación e incendios".

Aunque la fe en la clase política se haya ido rompiendo, Ángel Merayo, alcalde de Yeres, mantiene viva la esperanza en el futuro: "Espero que antes del verano tengamos hechas unas zanjas perimetrales".

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los lugareños no piden grandes promesas ni acciones complicadas solo "que se acuerden de las pequeñas poblaciones".

Para Fina, ser escuchada no sería suficiente ya que también pide que la gente vaya para que este lugar no caiga en el olvido: "Las Médulas eran bonitas, siguen siéndolo y ahora más que nunca es cuando necesitamos a esa gente que nos venga a visitar".

