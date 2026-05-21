Ya son 22 las víctimas de asesinatos machistas en 2026 tras confirmarse como tal el apuñalamiento de una mujer en plena calle en Figueres

Los detalles El número de mujeres asesinadas por violencia de machista asciende a 22 en lo que llevamos de año 2026 y a 1.363 desde 2003, momento en el que se empezaron a recopilar estos datos.

El último crimen machista en España ha sido el asesinato de una mujer hondureña de 32 años en Figueres, apuñalada por su expareja de 48 años, quien ya había sido condenado por violencia de género. Este caso eleva a 22 el número de mujeres asesinadas en 2026 y a 1.363 desde 2003. El Ministerio de Igualdad confirma que en el 40,9% de los casos de este año existían denuncias previas. La ministra Ana Redondo y Carmen Martínez Perza han condenado el crimen, exhortando a intensificar esfuerzos para prevenir esta violencia. El 016 ofrece asistencia a víctimas las 24 horas.

La muerte de una mujer, acuchillada por su expareja y en plena calle de Figueres, ha sido el último crimen machista de España. Así lo ha confirmado el Ministerio de Igualdad, que lo considera un asesinato machista, pues hay que recordar que el detenido ya había sido condenado en otras ocasiones por el mismo delito contra las mujeres.

Se trata de una mujer hondureña de 32 años, asesinada a plena luz del día y en un parque de Figueres este martes. Su expareja de 48 y nacionalidad española, la apuñaló repetidamente para luego lavarse la sangre de las manos en una fuente pública.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de machista asciende a 22 en 2026 y a 1.363 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Cerca del ecuador del año, hay que remontarse a 2019 para encontrar una cifra superior de feminicidios en estas mismas fechas, cuando se registraron 24 crímenes machistas, según la estadística oficial.

Según Igualdad, en este último caso existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto asesino, al igual que en otros 8 casos de los 22 registrados en lo que va de año, es decir, en el 40,9%. La mayoría de las mujeres asesinadas este año tenían entre 51 y 60 años, y también la mayoría (el 68,2%) murió presuntamente a manos de su expareja o estaba en fase de ruptura, según la estadística oficial.

Otra triste cifra es la de los 12 los menores que han quedado huérfanos hasta este jueves por la violencia machista y vicaria.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han condenado este nuevo feminicidio y han instado a llevar a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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