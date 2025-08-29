Mayte Alcaraz, sobre el consejero de Medio Ambiente de CyL, Juan Carlos Suárez-Quiñones: "Está absolutamente calcinado"

El consejero y el presidente de la Junta de Castilla y León han entrado este viernes por separado a las Cortes. Además, a su salida, Mañueco no ha querido responder sobre si iba a cesar a Quiñones.

Un grupo de bomberos de Castilla y León se han concentrado a las puertas de las Cortes de la citada comunidad autónoma para protestar y exigir la dimisión de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Estas peticiones se han extendido también al interior de las Cortes ya que la oposición también se lo ha pedido. Mañueco, por su parte, ha hecho una ligera autocrítica durante su comparecencia y, además, ha cambiado el tono con respecto al consejero. Han llegado por separado y, además, en el interior de las Cortes han mantenido las distancias.

Además, a la salida de las Cortes han preguntado al presidente de la Junta de CyL si iba a cesar al consejero y Mañueco respondía que ya había dado "todas las explicaciones" obviando responder la pregunta.

Mayte Alcaraz transmite que tiene constancia de que hay "un malestar importante en el gobierno de Mañueco con el consejero Quiñones". "Cada vez que habla sube el pan", añade, "lleva 10 años en el Gobierno y no parece que sus decisiones se cuenten por triunfos".

La periodista considera que su mayor escándalo han sido sus "meteduras de pata, hablar de despilfarro en la lucha contra el fuego, cuando se estaba quemando media Castilla y León". "Creo que está absolutamente calcinado", concluye.