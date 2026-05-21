La mujer asesinada por su expareja en Figueres fue al hospital a por el parte de lesiones que faltaba en el Juzgado

Los detalles La víctima fue varias veces al Hospital de Figueres entre el domingo 17 y el martes 19 de mayo por las agresiones recibidas por parte de su expareja.

El pasado martes, en Figueres (Girona), una mujer hondureña de 32 años fue asesinada por su expareja, Andy R.C., quien la acuchilló en plena calle. Horas antes, la víctima había acudido al hospital para obtener el parte de lesiones y presentarlo al juzgado. Andy R.C., un hombre de 48 años con múltiples antecedentes por maltrato, fue detenido y pasará a disposición judicial. La víctima había sufrido agresiones continuas desde el domingo anterior. El caso resalta la importancia de los recursos contra la violencia machista, como el teléfono 016, y la necesidad de actuar ante situaciones de emergencia.

La mujer asesinada el pasado martes en plena calle en Figueres (Girona) había acudido horas antes de ser acuchillada por su expareja a un hospital para recoger el parte de lesiones y llevarlo al juzgado, según han informado este jueves fuentes cercanas al caso.

Andy R.C., el vecino de Figueres detenido por asesinar con una veintena de cuchilladas a su expareja, y con más de una docena de antecedentes y varios ingresos en la prisión gerundense de Puig de les Basses, pasará este viernes a disposición judicial ante el titular de la plaza 5 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Figueres.

El detenido, según las fuentes, habría agredido en varias ocasiones estos últimos días a la víctima, a quien asesinó presuntamente con un cuchillo de grandes dimensiones en la plaza Josep Tarradellas, ante gran cantidad de testigos.

La mujer, hondureña de 32 años, fue asesinada la tarde del pasado martes por su expareja, condenado el día anterior por un delito de maltrato y con orden de alejamiento.

La víctima acudió al hospital horas antes de su muerte para recoger el parte de lesiones y llevarlo al juzgado. Desde el domingo 17 al martes 19, la víctima acudió cada día al Hospital de Figueres por las agresiones recibidas por parte de su expareja, de 48 años, de nacionalidad española y con más de una docena de antecedentes por malos tratos.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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