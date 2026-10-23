Dos familias, una sola vivienda en Vitoria y un drama que retrata la crisis del alquiler: al menos dos detenidos y 19 agentes heridos

¿Qué ha pasado? El desahucio de una familia con seis hijos menores de edad ha provocado este viernes graves altercados. El propietario, en una situación vulnerable, solicitó recuperar el inmueble en 2021 y, desde entonces, reclama poder disponer de su única propiedad para vivir en ella con su familia.

El desahucio de una familia con seis hijos en Vitoria ha desencadenado altercados en el barrio de Sansomendi, resultando en dos detenidos y 19 agentes heridos. La familia, tras ocho años en la vivienda, enfrenta una situación de vulnerabilidad al no encontrar un nuevo hogar, mientras el propietario, también en situación precaria, reclama su única propiedad. La abogada Bea de Vicente destaca el conflicto como un reflejo de la crisis habitacional en España, subrayando la necesidad de una respuesta urgente de los servicios sociales. La protección de menores no puede basarse solo en la pobreza de los padres, complicando aún más la situación.

El desahucio de una familia con seis hijos menores de edad ha provocado este viernes graves altercados en el barrio de Sansomendi, en Vitoria. El lanzamiento judicial, que cientos de personas han tratado de impedir, ha terminado con dos detenidos, 58 identificados y 19 agentes de la Ertzaintza heridos, según los datos oficiales del Departamento vasco de Seguridad. Mientras tanto, la familia desalojada no sabe dónde podrá dormir.

El dispositivo policial desplegado para ejecutar el desahucio ha sido multitudinario. Los agentes han cargado contra los manifestantes que intentaban bloquear el acceso al edificio, en unos enfrentamientos en los que se han lanzado objetos y se han producido momentos de gran tensión. Según la Ertzaintza, algunos concentrados han arrojado botellas, petardos y bolsas con orina contra los policías, que han respondido con material antidisturbios y bastones policiales.

Dos varones, uno de 26 años y otro de 17, han sido detenidos acusados de atentado contra agentes de la autoridad y desórdenes públicos. Además, se ha identificado a 58 personas, varias de ellas menores. Por su parte, el Sindicato Socialista de Vivienda, convocante de la concentración, ha cifrado en alrededor de 90 las personas lesionadas durante las cargas policiales.

Detrás de los altercados hay dos situaciones de vulnerabilidad. La familia desahuciada, formada por dos adultos y seis menores, llevaba ocho años viviendo en la vivienda, pero su contrato de alquiler había finalizado. El propietario solicitó recuperar el inmueble en 2021 y, desde entonces, reclama poder disponer de su única propiedad para vivir en ella con su familia.

"Se han vuelto locos. De hecho, en el otro lado hay ambulancias y hay gente herida", cuenta una mujer que estaba presente durante el desahucio. "Cargan contra nosotros como si fuéramos una piñata", cuenta otro hombre.

Según la información de 'El Correo', el dueño vive con su mujer embarazada y su hijo en una habitación compartida. Su situación de vulnerabilidad está acreditada mediante informes técnicos del Ayuntamiento de Vitoria. Por eso, el caso enfrenta a dos familias que necesitan una vivienda: una que ha sido desalojada y otra que lleva cinco años esperando para recuperar su casa.

La familia desahuciada asegura que sus miembros trabajan y tienen ingresos, pero no encuentran un piso de alquiler en el que vivir con sus seis hijos. El padre también denuncia las dificultades que afronta por su origen marroquí y el racismo que, según sostiene, encuentra a la hora de buscar una vivienda.

La familia tiene reconocida su situación de vulnerabilidad social y económica. Sin embargo, de momento no cuenta con una alternativa habitacional que considere adecuada. El Ayuntamiento de Vitoria le ofreció el albergue municipal, una opción que la familia rechaza por las condiciones del recurso y porque no quiere separarse. El albergue dispone de camas, pero no de cocina ni de nevera. Además, los ocho miembros tendrían que convivir con personas adultas y el centro cierra durante el día, de las 8:00 horas a las 20:00 horas.

Desahucio en Vitoria.

Bea de Vicente: "Vemos dos dramas sociales que hablan de la situación alarmante de la vivienda"

La abogada Bea de Vicente ha analizado el caso y ha puesto el foco en la situación de ambas familias, así como en las dificultades para encontrar una salida que proteja a los menores sin ignorar los derechos del propietario. "Estudiando un poco todo, se les podría aplicar in extremis, que de hecho no ha podido ser porque se ha hecho el lanzamiento, el decreto que entró en vigor el 8 de octubre y que previsiblemente se aceptará en pocos días en la Diputación Permanente", ha explicado.

"¿Por qué? Porque precisamente aumenta la protección ante el desahucio de personas vulnerables, siempre y cuando no se den las dos excepciones que estamos viendo aquí. Claro que es que el propietario también, en este caso no tenedor de dos viviendas, sino de una misma, sea también vulnerable".

En ese sentido, ha resumido el conflicto como "dos dramas sociales que hablan de la situación alarmante de la vivienda en España". "El propietario que se tira cinco años hasta el punto de vivir en una habitación reclamando su casa y que no puede soportar el drama social de esta familia", ha señalado.

"¿Qué ocurre ahora? Tenemos servicios sociales. Servicios Sociales tiene que dar una respuesta de urgencia. El problema es que son seis hijos, dos padres. Son ocho personas. A ver qué dice la Diputación Foral de Álava. A ver qué dice el Gobierno vasco. Tenían que dar una respuesta. Están, creo que bastante sobrepasados", ha apuntado.

A su vez, también ha advertido de las dificultades que afrontan los servicios sociales cuando una familia con menores se queda sin hogar. En este punto, ha explicado que la pobreza por sí sola no justifica declarar a unos niños en situación de desamparo: "También se dice, digamos, que la protección de menores, a nivel de servicios sociales, establece que no se puede declarar en desamparo a unos niños solo porque sus padres tengan un nivel de pobreza. Tendría que haber una situación de abandono".

"Lo que ocurre es que si un padre no puede llegar a cuidar a sus hijos y si no va a haber una respuesta habitacional, solo cabe un drama que es la guarda voluntaria. Significa 'que me los guarde y me los cuide alguien, una entidad o una familia hasta que yo pueda hacerme cargo de ellos", ha sentenciado.

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