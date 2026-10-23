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Sin espacio a la espontaneidad

Restaurantes al completo para Navidad... desde octubre: cada vez más reservan en verano y sin saber el menú o el precio

Los detalles Ante el miedo de no encontrar hueco, los clientes se adelantan cada vez más para reservar las comidas y cenas navideñas.

Reservas para Navidad.
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Quedan dos meses para Navidad y, aunque sorprenda, ya hay restaurantes que tienen todo reservado para las comidas y cenas propias de esas fiestas. Hay empresas o grupos de amigos que reservaron hace meses, en algunos casos sin conocer ni siquiera el menú.

Un ejemplo es F1 Arcade Madrid, un espacio gastronómico y deportivo de la capital en el que ya preparan los menús navideños. "Llevamos desde septiembre preparando los menús de Navidad, con muchísimas peticiones", comenta a laSexta Ismael Paúl, el jefe de cocina.

Según explican, muchos clientes llevan reservando desde antes del verano y lo hacen a ciegas, sin saber qué incluirá su menú o lo que costará. "En diciembre tenemos un 70% de ocupación sobre todo en las semanas justo previas a la Navidad", asegura Pablo Rodríguez, director de marketing de F1 Arcade Madrid.

Una de las claves de esta locura en las reservas navideñas la dan en Santiago de Compostela. "Si todo el mundo reserva antes y esperas, evidentemente no habrá sitio", declara una vecina.

Algo que confirman en Pulpería O Piorno, donde ya no tienen prácticamente mesas disponibles para Navidad. José Mario Veiga Barca, encargado del restaurante, afirma que los clientes "no te piden ya ni menú, ni nada". "Ellos te dicen que les guardes un sitio, la cantidad que van a ser y después tú ya les vas eligiendo el menú", sostiene.

El perfil de los clientes

La misma situación se vive en otros puntos del país. En Big Mamma España (Barcelona), las cenas de empresa comienzan a mediados de noviembre. Simone Guerinoni, jefe de operaciones del grupo, indica que quienes acuden son "sobre todo clientes habituales que ya han vivido la experiencia en nuestros restaurantes".

Porque aunque aún estamos en octubre, las agendas para las fechas navideñas ya empiezan a complicarse. "Incluso con los del trabajo he tenido que empezar a hacer croquis porque no tenemos ya días", comenta una mujer. Visto lo visto, puede que ya haya que empezar a reservar la cena de Navidad... Pero de 2027.

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