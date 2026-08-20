Dos años compartiendo portal con un burdel ilegal en Alcorcón (Madrid): los vecinos denuncian cruzarse con hasta 30 puteros

Los detalles Aunque los responsables aseguran ser un negocio legal, un centro de masajes, laSexta ha podido comprobar que es un burdel. De hecho, tras confirmar que están abiertos "las 24 horas", nos han dado información sobre las tarifas por prostituir a mujeres.

Los vecinos de la calle de la Espada en Alcorcón, Madrid, están desesperados ante la presencia de un prostíbulo ilegal que opera bajo la fachada de un centro de masajes. Durante dos años han soportado el constante ir y venir de clientes, muchos de ellos en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas, lo que ha generado inseguridad y suciedad en el edificio. Con 17 familias afectadas, han presentado hasta siete denuncias a la Policía Nacional y Municipal, sin obtener solución. La situación ha llevado a algunos residentes a vender sus viviendas. Mientras tanto, el negocio sigue operando, anunciándose en línea como burdel y ofreciendo tarifas por servicios sexuales. La Policía Nacional está investigando el caso.

Los vecinos de la calle de la Espada de Alcorcón, en Madrid, no pueden más. Conviven con un prostíbulo. Es más, llevan dos años compartiendo portal con un burdel que funciona bajo la tapadera de centro de masajes. Denuncian hartazgo ante las continuas visitas de los puteros y, para demostrarlo, han empapelado el portal con carteles.

Porque, desde hace dos años, en uno de los bajos de esta comunidad de vecinos de Alcorcón hay un prostíbulo ilegal. Se llama 'La mansión del placer' y de ella no paran de "entrar y salir señores de unos 35 a 50 años", tal y como ha contado a laSexta uno de los residentes afectados. En total, en este edificio hay 17 familias, 30 adultos y diez niños.

"Se ve perfectamente que van borrachos y se ve perfectamente que vienen bajo el efecto de drogas". Así define este vecino a los puteros con los que se cruza a diario.

Otra vecina mayor, asegura que la han molestado a las 03:00 horas de la madrugada para preguntar por las chicas. Y hay más. "Tenemos niños. La niña ha preguntado por lo que está pasando y nosotros le decimos que una fiesta", cuenta otra víctima de este burdel y de los puteros.

Prostitución, drogas y alcohol

La realidad: es "que se están quejando de borrachos". En esta situación, los habitantes de este edificio de Alcorcón aseguran que "dejan las latas de cerveza" y que "se han hecho pis en el portal". Sin olvidar que les han manipulado la cerradura. "Se han llegado a meter hasta bolsitas con restos de marihuana en los buzones", es otra de sus quejas.

Porque durante todo el día, en esta finca de este municipio madrileño, entran y salen hombres. "Hasta 30 fácilmente en fin de semana". Las peleas, los ruidos y la suciedad son constantes y, por ello, exigen una solución.

Cuando los vecinos se encuentran en el portal con los puteros, no saben cómo reaccionar y tienen pavor. "En algún momento nos han hecho gestos de intimidación. Me da miedo porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar", explica un afectado a laSexta.

Hasta siete denuncias interpuestas

Luis es el presidente de esta comunidad de vecinos. Según ha contado a laSexta, ya han presentado hasta siete denuncias. Concretamente, "cuatro ante la Policía Nacional y otras tres en la Policía Municipal" por situaciones que no deberían soportar. Desde encontrarse condones en los buzones hasta sufrir desperfectos en el portal o intimidaciones por parte de los puteros.

Tristemente, ya hay residentes que han tirado la toalla, que han vendido sus casas para buscar un ambiente mejor.

Hay una unidad de Policía Nacional trabajando en este asunto, investigando. Según han explicado, cuando el resultado pueda materializarse en algún tipo de diligencia, se presentará en un juzgado.

Un presunto centro de masaje

Dos años compartiendo portal con un burdel ilegal en Alcorcón (Madrid)

Frente a las quejas de los vecinos de esta finca de Alcorcón, en Madrid, los responsables del negocio aseguran ser y trabajar como un centro de masajes. Sin embargo, laSexta ha comprobado que existen diferentes páginas web en las que se anuncian como burdel, en ningún momento como masajistas.

Es más, hemos llamado y nos han dado las tarifas que cobran por prostituir a mujeres. Aseguran estar abiertos las 24 horas del día y tener la siguiente lista de precios: "La hora 80 y la media hora 50". Al preguntarles por la ubicación, nos dan la calle y el portal de los vecinos antes escuchados.

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