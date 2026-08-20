Del 'leon' en la sierra de San Vicente al 'cocodrilo' de Simancas: los otros animales salvajes que atemorizaron a España

Mientras la Guardia Civil suspende parcialmente la búsqueda del presunto león de la sierra de San Vicente, Más Vale Tarde recuerda otros casos de animales salvajes que atemorizaron a pueblos y ciudades, muchas veces sin llegar a aparecer.

La Guardia Civil ha decidido suspender parcialmente la búsqueda de un presunto león suelto por la sierra de San Vicente, en Toledo, tras el aviso de un repartidor que aseguraba haber visto un animal de grandes dimensiones y con melena.

Este no es el único caso de animales salvajes perdidos en nuestra geografía o en la de otros países. En 2020 el municipio de Simancas, en Valladolid, estuvo en vilo ante el hallazgo de unas supuestas huellas de cocodrilo del Nilo. Tras un espectacular dispositivo que rastreó palmo a palmo la rivera del río Pisuerga, el reptil nunca apareció.

Ese mismo año, en Granada cundió el pánico por el avistamiento de una pantera negra. También se puso en marcha un dispositivo especial con patrullas terrestres y helicópteros. Tras varios días, un fotógrafo resolvió el misterio: se trataba de un gato de grandes dimensiones.

Mucho más real fue el susto en Roma, donde un león se paseó por la ciudad durante siete horas. Se llamaba Kimba y se había escapado de un circo. Desorientado y con una leve cojera, movilizó a fuerzas armadas y veterinarios, hasta que lograron dormirlo con dos dardos tranquilizantes.

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