"Este barrio es muy peligroso ya": los vecinos de San Sebastián, hartos de robos, peleas y altercados

El consumo de alcohol también forma parte de las escenas que los vecinos aseguran encontrarse habitualmente: en algunos parques, las botellas y las latas de cerveza no paran de acumularse.

Los vecinos de San Sebastián denuncian que la inseguridad se ha convertido en parte de su día a día. Robos, agresiones, peleas, consumo y tráfico de drogas y distintos altercados se repiten, según aseguran, prácticamente a diario en algunos puntos de la ciudad. Una situación que, advierten, ya no se limita a determinados barrios y que también ha llegado a la Parte Vieja de Donostia.

Las imágenes muestran la tensión que viven algunas zonas de la ciudad. En una de ellas, un grupo de personas retiene a un hombre después de que presuntamente intentara robar un teléfono móvil en la playa. El individuo consigue escapar durante unos instantes, pero varias personas salen tras él hasta alcanzarlo.

La presencia policial, aseguran los vecinos, se ha vuelto cada vez más habitual en determinados puntos de la ciudad. También se han producido altercados en las inmediaciones de la estación, hasta el punto de que un autobús lleno de pasajeros tuvo que permanecer parado durante varios minutos mientras se producía una pelea en el exterior.

Los vigilantes de seguridad intentaron intervenir, pero la violencia del enfrentamiento dificultó su actuación. Enganchones, golpes y puñetazos elevaron la tensión ante la mirada de los viajeros.

Por su parte, los vecinos aseguran que algunos barrios del centro están llegando "al límite". A las peleas y los gritos se suman episodios de vandalismo, como contenedores y vehículos incendiados, que contribuyen a aumentar la sensación de inseguridad y alteran el descanso de quienes viven en la zona.

"Entre ellos se matan"

"Muchas peleas. Es diario, todas las noches", explica uno de los vecinos. "Hay algunos lugares en los que hay manchas de sangre en el suelo y hay peleas entre ellos con navajas y cosas", denuncia. Una joven resume la gravedad de algunos de los enfrentamientos con una frase contundente: "Entre ellos se matan".

El consumo de alcohol también forma parte de las escenas que los vecinos aseguran encontrarse habitualmente. En algunos parques, las botellas y las latas de cerveza se acumulan mientras los residentes denuncian el deterioro de estos espacios.

Los robos son otra de las principales preocupaciones y es que los vecinos aseguran que los teléfonos móviles y el dinero se encuentran entre los objetos más buscados y que algunas personas han sufrido robos por parte de desconocidos. Una vecina, visiblemente cansada de la situación, resume así su hartazgo: "Hay delincuentes. Y yo estoy cansada y vengo harta. O sea, este barrio es muy peligroso ya".

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