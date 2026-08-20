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Conducción temeraria

La conductora de un autobús urbano causa el pánico en La Línea de la Concepción (Cádiz)

El vehículo circula por la N-351 causando una gran alarma entre el resto de conductores. Es tal el miedo que genera que la pasajera de otro vehículo decide grabarla para que quede constancia de su imprudencia.

El vehículo circula por la N-351 causando una gran alarma entre el resto de conductores. Es tal el miedo que genera que la pasajera de otro vehículo decide grabarla para que quede constancia de su imprudencia.

En La Línea de la Concepción, en Cádiz, la conductora de un autobús urbano ha sido grabada debido a su peligrosa manera de conducir. Como se puede ver en las imágenes, el vehículo va haciendo zigzag, invadiendo el sentido contrario en algunos momentos, poniendo en peligro al resto de conductores.

Las imágenes han sido grabadas por la pasajera de otro vehículo que va detrás. "Mira, grábalo, no veas la que está liando", dice una de las personas que está en ese coche. El autobús, además, va a gran velocidad por una vía urbana, pegándose al coche que tiene delante.

En un momento dado, la conductora del bus decide cambiarse de carril a gran velocidad y casi golpea al coche, lo que hace que el conductor decida llamar la atención de la conductora tocando el claxon. La conductora, incluso, intenta adelantar a un vehículo en el interior de una rotonda.

Como no lo consigue, se cambia de carril saltándose la línea continua, circulando, varios metros, en sentido contrario. El autobús entra en otra rotonda a gran velocidad y, como se ve en el vídeo, apunto está de llevarse a una moto por delante.

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